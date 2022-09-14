Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesini değerlendiren İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu, “Bursa genelinde yapılacak konutlarda İnegöl’e yapılacak olan 480 konutun yeterli olmayacağı kanaatindeyim” dedi.

EKONOMİK DEĞER YATIRIMIN YAPILDIĞI BÖLGEDE YARATILMALI

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan Şehitoğlu şu ifadeleri kullandı;

“Son dönemde ülkemizde her alanda yaşanan maliyet artışlarından en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen inşaat sektörü geliyor. Bu noktada hükümetin yaptığı çalışma hem ev sahibi olacakları hem de inşaat sektörüne bağlı sektörleri olumlu yönde etkileyecektir. Etkileri bir kaç senelik süreçte hissedilecek sosyal konut projesinde dikkat edilmesi gereken en önemli konu ekonomik değerin yatırımın yapıldığı bölgede yaratılmasıdır. İmalat yapacak inşaat firmaları, taşeron ve tedarikçi firmaların yatırım bölgelerinden organize edilmesi ekonomik değerin tabana yayılmasını sağlayacaktır. Bu noktada süreç yönetimlerinin yerel yönetimler eliyle yapılması gerektiğini düşünüyorum.”

YAPILACAK PROJELER STOK İHTİYACINA TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYACAKTIR

“Bursa geneline baktığımızsa senede 50-55 bin adet konut satışı gerçekleşmektedir. Bu konut satış rakamlarının yaklaşık yarısına yakını sıfır konut olarak satılmaktadır. Burada genel adet üzerinden yorum yapmak çok sağlıklı olmayacaktır. Özellikle gelişen alanlar ve yoğunluğu olan ilçelere göre bakmak gerekmektedir. Bu çerçevede TEKNOSAB göz önüne alınarak yoğunluk Karacabey tarafına verilmiş ancak İnegöl’ün yoğunluğu gözden kaçmıştır. Sanayi ve ticaret merkezlerine yapılacak konut sayılarının daha yoğun olması gerekmekte, şehirlerin eski bölgelerinin de kentsel dönüşümle düzenlenmesi gerekmektedir.”

“Bursa’nın rakamlarıyla İnegöl’ün rakamları da 5-6 bin civarında senelik satılan konutun içerisinde yine yaklaşık yarısı kadar sıfır konuttur. Stok ihtiyacı hedef kitleye göre bölümlendirildiğinde bir kısmını sosyal konutla çözebilirken sıkışan imar alanlarının genişletilmesi ve revizyonuyla da destek verilmesi gerekmektedir. Geçmişte planlanmış ve onay bekleyen alanların düzenlenmesi ve kentsel dönüşümün ilavesiyle büyük ölçüde çözüme ulaşacaktır. Fakat buradaki en önemli unsur finansmana ulaşabilme ve uygun ödeme koşullarıdır.”

240 AY VADE İMKANI SEKTÖR GENELİNE UYGULANMALI

“Sosyal konut projesiyle bir ölçüde ilerlerken inşaat sektörünün genel ihtiyacının çözümünü düşündüğümüzde maliyet artışı ve finansmana ulaşım en önemli iki unsurdur. Arazi düzenlemeleriyle en büyük maliyet konusunun çözümünde ilerlerken, finansman ve 240 vade imkanı sektördeki diğer yatırımcılara da sunulmalı. Bu sektör firmalarının yatırım tarafında cesaretlendirecektir.”

SONUÇLARI TARTIŞMAK YERİNE SEBEP KISMINA BAKMAK GEREKİYOR

“Açıklanan sosyal konut projesinde Bursa genelinde yapılacak konutlarda İnegöl’e yapılacak olan 480 konutun yeterli olmayacağı kanaatindeyim. Burada karşı karşıya kaldığımız sonuçlardan çok sebep kısmına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Listenin geneline baktığımızda Bursa’da yeni yapılan Teknosab göz önüne alınarak yatırımın büyük çoğunluğu Karacabey tarafına yapılacak. Bu noktada belli ki Teknosab ve ihtiyaçlar Ankara’ya anlatılmış neticesinde yatırımın büyük çoğunluğu o bölgeye planlanmış. Bizim şehir olarak tüm kurumlarımızla güçlü olmamız gerekiyor. Burada özellikle belirtmek isterim ki konu siyaset üzerindedir. Birlik beraberlik içerisinde şehrimizi temsil edecek kişileri, sektör liderlerini, toplum önderlerini ortak akılla seçerek Ankara’dan yurtdışındaki mecralara kadar ses getirebilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sadece konuşur dururuz.”