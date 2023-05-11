Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilen 4'lü tahıl toplantısıyla ilgili, "2 gün boyunca tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantılar yapıldı" açıklamasında bulundu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilen 4'lü tahıl toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de tahıl sevkiyatı görüşmelerinin olumlu geçtiğini, tarafların Türkiye'nin ev sahipliğinde 4'lü görüşmelerin sürdürülmesinde mutabık kaldıklarını belirtti.

Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin ev sahipliğinde, 10-11 Mayıs 2023 tarihlerinde, İstanbul'da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yaptığımız ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında; İki gün boyunca tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantılar icra edilmiştir. Çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerimiz ve mürettebatının ülkemize dönüşlerinin koordinasyonu, tahliye faaliyetinin planlanması ve icrası ile ilgili olarak taraflar olumlu yaklaşımlarını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu operasyonun, Ukrayna limanlarında mahsur kalan diğer ülkelere ait gemilerin tahliyesi için model teşkil ederek önümüzdeki dönemde bu yönde yapılacak çalışmaların da desteklenmesi hususunda fikir birliğine varılmıştır.

İmzalandığı günden itibaren, dünya çapında gıda fiyatlarının istikrarına önemli katkı sağlayan ve dünya gida arzı ile güvenliği açısından hayati önemi haiz Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda da olumlu ve yapıcı ilerlemeler kaydedilmiştir. Önümüzdeki dönemde Tahıl Girişimi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır."