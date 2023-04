İstanbul Fintech Week’te, fikir önderlerinin çarpıcı yorumları ve geleceğe ışık tutan öngörüleri, sektöre damga vurdu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye finansal teknolojideki gücünü İstanbul Fintech Week ile yeni bir boyuta taşıdı. Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin (FINTR) ana destekçisi olduğu İstanbul Fintech Week, 13-14 Nisan tarihlerinde Fişekhane’de gerçekleştirilen özel bir organizasyonla dünyanın önemli fikir önderlerini bir araya getirdi. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türkiye’nin ilk ve en büyük global finansal teknoloji etkinliği İstanbul Fintech Week, 2 gün boyunca üç zirveye ve 50’nin üzerinde oturuma ev sahipliği yaptı. İlk gün ‘Blockchain Fest’ ile başlayan etkinliği ikinci gün ise ‘Digital Finance Summit’ ve ‘Women in Fintech Summit’ zirveleri takip etti.

Fintek sektörünün duayeni The Financer CEO’su Chris Skinner, açılış konuşmasında şunları söyledi: “2008 krizi ile birlikte finans ve bankacılık sektöründe kökten bir değişim başladı. Şu anda bildiğimiz bir dünyada yaşamıyoruz. Bu dünyada sınırlar yok. internet hükümetleri, ülkeleri sınırları tanımıyor. Büyüdüğümüz kavramları tanımıyor. Her şey üzerine tekrar düşünüyoruz daha farklı düşünme mecburiyetindeyiz. Nasıl değiştirebiliriz, nasıl farklı şeyler yapabiliriz. Pek çok şirket bulut ve mobil aplikasyonları kullanmaya çalışıyor. 2010’da fintek sektörün yüzde 3’ünü temsil ediyordu 2021’de yüzde 38’e ulaştı. Bu oran daha da artıyor. Her fintek startup şirketi belirli bir ihtiyaca yönelik hareket ediyor. Herkese hizmet etmiyorlar. Tam da bu noktada bankaların zafiyeti ortaya çıkıyor çünkü bankalar herkese her şeyi vermek istiyor ve eksiksiz olarak hizmet edemiyorlar. Bu yüzden fintekin bankaların yetişemediği noktalara girmesi gerekiyor. Örnek Stripe. Şu anda en çok değerlenen fintek, 95 milyar dolarlık bir değerlemesi var. Bu şu anda, 9 Commerzbank değerine denk geliyor. 10 yıl içinde bu değere ulaştı, geçen yıl 65 milyar dolara düştü. Nedeni herkesin dijitale yönelmesi, Ukrayna’daki durumdan oluşan belirsizlikler, ekonomik iklim ve şimdi ise her şeyin yerelleştiği bir dönemdeyiz. Fintek büyük düşüş yaşadı. Birçok şirketin sektörden çıktığını görüyoruz, güçlü şirketlerin daha çok satın almalar gerçekleştireceğini düşünüyoruz. İnanmakta olduğumuz ve inanıyor olduğumuz her şey sorgulanıyor. Dünya çok hızlı gelişiyor ve fintekler de para ile ilişkiyi nasıl çözebileceğimizi düşünüyor. Tüm bunlardan öte, en önemli şey ise çocuklarımızın geleceğine bakabilmekte yatıyor. Bundan sonra nasıl işe yarayabiliriz, iklim değişikliğini, hayvan türlerinin çeşitliliğini sürdürebilmek, parayı faydalı bir şekilde dönüştürebilmek için ne yapabiliriz diye düşünmeliyiz” dedi.

GÖRÜNMEZ FİNANS MASAYA YATIRILDI

Digital Finance Summit’te uzman konuklar finansal ürünlerin tüm hizmetlerin içinde sunulabilen ürünlere dönüşümünü, ödemeler 2.0’ı, sigortacılıkta yapay zekayı, “sadece dijital” bankacılığı ve daha birçok konuyu masaya yatırdı. FINTR Yönetim Kurulu Başkanı ve KOOP Ventures Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu’nun moderatör olarak yer aldığı ‘Bankacılığın, Hizmet Olarak Finansa Dönüşmesi’ başlıklı panelde Yapı Kredi Stratejik İş Geliştirme ve inovasyon Direktörü Itır Aydoğan, Odeabank Dijital Bankacılık Direktörü Murat Bitirici, Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık Direktörü Emre Ölçer yer aldı. “Yalnızca dijital bankacılık mümkün mü?” paneli ise KOOP Kurucu Ortağı Mustafa Baltacı moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde, KPMG Türkiye Fintek ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk ile The Fintech Times Ekonomik Kalkınma Danışmanı Richie Santosdiaz konuştu.

“Ödeme 2.0: Gelecek ne getirecek?” panelinde ise Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Hüsnü Avşar Gürdal, United Payment Türkiye Ülke Müdürü Adem Aykın, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri CEO’su Murat Çağrı Süzer, geleceğin ödeme sistemlerine ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu.

TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı ve SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu “Şimdi Sigorta İnovasyonu” panelinin açılış konuşmalarını yaptılar.

TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, “Teknoloji büyük bir hızla ilerliyor. Insurtech’ler ve sigorta şirketleri bu hızlı gelişim karşısında son derece çevik iş modellerini benimsemeliler. Insurtech’lerin çalışma modelleri bu hıza ayak uydurabilir görünmekte ancak başarıya ulaşmak sigorta şirketlerinin deneyimini rehber edinerek ve bu alanda derin iş birlikleri kurarak mümkün olabilecektir. Tüm bu değerlendirmeler ışığında sigorta sektörü ve Insurtech’lerin iş birliği fırsatlarını geliştirmeleri önem arz etmektedir. İnanıyorum ki bu iş birlikleriyle ülkemizde sigortacılığı geliştirecek, sigorta farkındalığını artıracak güçlü iş birlikleri ile geleceğin inşasında daha güçlü bir sigorta sektörü olarak yer alacağız.” dedi

SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, “Dijital dönüşümü sadece konvansiyel süreçlerin dijitale taşınması ve kağıtsız ortamın tesisi olarak değil, kuşak değişiminin getirdiği yeni davranış kalıplarını ve teknolojik değişimin yıkıcı etkilerini dikkate alarak müşteriyi doğru zamanda doğru yerde, doğru ürünle kuşatan yeni iş modellerinin ve yenilikçi ürünlerin oluşturulması olarak görüyoruz. Ülkemizdeki düşük penetrasyon oranının artırılmasını önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor ve bunu artırmak için destekliyoruz. Bu anlamda düzenleyici ve denetleyici kurum olarak regülasyon altyapısını dijital sigortacılığa uçtan uca uyumlaştırmak temel hedefimiz olup, dijital sigorta şirketi ve servis sigortacılığı tanımlarına mevzuatımızda yer vermeyi planlıyoruz” dedi. Ardından sigorta teknolojilerindeki son gelişmeler sektörün üst düzey yöneticilerinin katıldığı geniş spektrumlu oturumda ele alındı.

FİNANSIN KRALİÇELERİ SAHNEYE ÇIKTI Etkinlikte ayrıca finans ekosistemine yön veren kadın girişimciler ve liderlerin başarı hikayeleri de anlatıldı. Women in Fintech Summit başlığı altında gerçekleştirilen oturumlarda, Unconventional Ventures Kurucusu Theodora Lau, Stratyfy COO’su Deniz Johnson, Meral Eredenk Kurdaş ve Odgers Berndston Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar gibi isimler yer aldı. Panelde sektörde kadın yönetici sayısını artırmaya yönelik atılması gereken adımlar, kadın liderlerin yaşadıkları deneyimler ve sektörün güçlü kadınlarına ilham verecek tavsiyeler de katılımcılarla paylaşıldı.

Öte yandan, KPMG ve FINTR işbirliğiyle gerçekleştirilen “Dijital Finansın Öncüleri” programı kapsamında finans teknolojileri alanında yenilikçi projeler geliştiren bankalara ve globalleşmeye en açık girişimlere ödülleri verildi. The Pioneer Bank (Öncü Banka) Türkiye İş Bankası olurken, The Visionary Bank (Vizyoner Banka) ödülü Yapı Kredi Bankası’na verildi. The Collaborative Bank (İşbirliğine En Açık Banka) Fibabanka, The Global Fintech (Küresel Fintek) United Payment, The Emerging Fintech (Büyüyen Fintek) Fimple, The Innovative Fintech (Yenilikçi Fintech) Agrio ve Financial Inclusion (Finansal kapsayıcılık) ödülü de Papara’nın oldu.