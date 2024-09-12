Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan ve Türkiye’nin dört bir yanından Türk sporcunun yanı sıra yabancı sporcuların katılacağı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu öncesi perşembe günü tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.KAYSERİ (İGFA) - 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sporcuya ve spora verdiği önem doğrultusunda imza atılan projeler kapsamında başlatılan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından hayata geçirilen ve 3 kez aralıksız gerçekleştirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu bu yıl da büyük bir heyecanla gerçekleşecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘Koramaz Vadisi’ temalı 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 22 Eylül Pazar günü koşulacak.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na sayılı günler kalırken, heyecan katlanarak artıyor.

“Bir Maratondan Daha Fazlası” sloganı ile düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için 12 Eylül 2024 Perşembe Günü saat 14.00’te Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Tanıtım Toplantısı’nda koşucu tişörtleri, çanta, madalyanın yanı sıra maraton ödülleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

Gerçekleşecek lansmanda kupa tanıtım gösterisi de yer alacak.

Her yıl kadim kentin eşsiz medeniyet miraslarından bir kültürel değeri maraton teması olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek kenti bir spor merkezi yapmayı ve katılımcılara doğal ve kültürel mirası keşfettirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, birincisi 12 Eylül 2021’de Kültepe teması, ikincisi 9 Ekim 2022’de Erciyes teması ve üçüncüsü 24 Eylül 2023 Pazar günü taşlara sırrını üfleyen Mimar Sinan teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun bu seneki teması, tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi’nde yer alan ‘Koramaz Vadisi’ olacak.