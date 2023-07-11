Merkez Bankası, Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Buna göre mayısta cari açık 7 milyar 993 milyon dolar kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Mayıs ayında cari açık 7 milyar 933 milyon dolar oldu. Böylece yılın ilk 5 ayında cari açık 37 milyar 696 milyon dolara geldi.

Beklenti aylık cari açığın 7.03 milyar dolar gelmesi yönündeydi.

Mayıs ayında cari işlemler hesabı 7 bin 933 milyon ABD doları açık kaydederken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bin 283 milyon ABD doları açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 bin 480 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 bin 858 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 bin 50 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi bin 320 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 9 milyon ABD doları net giriş kaydedildi.