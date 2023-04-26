Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, sanayi sicil bilgi sistemine girerek 2022 yılına ait yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmeler hakkında 5 bin TL idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Ay, yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere 6948 sayılı kanunun 5’inci maddesi gereği; sanayi sicile kayıtlı işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı yıllık işletme cetvelini her yılın ilk dört ayı içerisinde 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında vermeleri zorunludur. Buna göre sanayi sicil belgesi olan işletmelerin 2022 yılına ait yıllık işletme cetvelini 2 Mayıs 2023 tarihine kadar sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sanayi sicil tebliğinin (SGM 2014/11) 11’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yıllık işletme cetveli bildiriminin; e-devlet kapısı veya bakanlık web sayfası sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Elektronik ortamda, yıllık işletme cetveli vermek için; e-devlet kapısı veya bakanlık web sayfasındaki e-hizmetler, il müdürlükleri ve sanayi sicil işlemleri bağlantısından sanayi sicil bilgi sistemine e-devlet şifresi ile (http://sanayisicil.sanayi.gov.tr) giriş yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde sanayi sicil bilgi sistemine girerek 2022 yılına ait yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmeler hakkında; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereği 2023 yılı içerisinde 5 bin 252 TL idari para cezası uygulanacaktır. Sanayi işletmeleri tereddüt edilen hususlarda bizzat il müdürlüğümüz sanayi sicil birimine müracaat edebilir veya (4446100) nolu telefondan bilgi ve yardım alabilirler" dedi.