Kafkasspor Futbol Şube Başkan vekili Osman Sevim, 5 haftalık periyodu değerlendirdi.

5.hafta sonunda sezon başı koymuş oldukları hedefler doğrultusunda ilerlediklerini belirten Sevim, “Sezon başı güçlü bir kadro kurarak 3. Lig hedefiyle yola çıkmıştık. Bölgesel Amatör ligde oldukça zorlu bir grupta olmamıza rağmen çok iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. 5 maç sonunda 4 galibiyet 1 beraberlikle Feriköy ile aynı puanda liderliği paylaşıyoruz. Bu hafta deplasmanda Kavacıkspor ile oynayacağız. Rakip ayırt etmeden, kendi oyunumuzu oynayarak maçları çıkıp mücadele ederek, kazanmak için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

İç saha maçlarını Bursa’da oynamalarına rağmen İnegöl ve Bursa halkının maçlarına oldukça ilgi gösterdiğini belirten Sevim, “Maalesef sahamızın yapılamamasından dolayı iç saha maçlarımızı Bursa’da oynamak zorunda kalıyoruz. Sahalarımızın bir an önce bitirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu saha sadece Kafkasspor’a değil tüm İnegöl’deki gençliğe hizmet edecektir. İnegöl’de bu kadar potansiyelin olduğu bir yerde saha sıkıntısı yaşamak bizleri oldukça üzmektedir. Bursa’da oynadığımız İlk maçtan itibaren hem Bursalı sporseverler hem de İnegöllü sporseverler maçlarımıza oldukça büyük ilgi gösterdi. Özellikle Bursa’da Kafkasspor çok büyük sempati ile karşılanıyor. Buradan bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci yarı maçlarımızı İnegöl’de oynayacağız” diye konuştu.