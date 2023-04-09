

Avcılar'da bir şantiyedeki inşaat alanında beton dökümü esnasında çökme oldu. 5 işçi göçük altında kaldı.

Olay dün saat 23.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesinde bir inşaat şantiyesinde gerçekleşti. İnşaatı devam eden bir binada beton dökme esnasında çökme yaşandı. Bu sırada inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

Durumu fark eden şantiye çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Şantiye çalışanları ön müdahalede bulunarak göçük altında kalan işçileri kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenliği sağlarken dağlık ekipleri ise işçilerden ikisini tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri şantiye alanına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. İnşaat alanındaki çalışma durduruldu.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri detaylı şekilde çalışmaya devam ediyor

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından çökme yaşanan inşaat alanındaki incelemeler Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından devam ediyor.