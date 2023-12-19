Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 5 katlı binanın son katında çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yenigün Mahallesi Tepeli Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sebebiyle mahalle sakinleri sokağa dökülürken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.