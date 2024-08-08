Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftçiler, satamadıkları domates ve karpuzlar ile artan maliyetler nedeniyle İzmir Yolu'nu traktörleriyle kapattı. Eyleme CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın yanı sıra Karacabey ve çevre illerden de birçok kişi katıldı. 5 saat süren protesto, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın açıklama yapmasının ardından sona erdi.

Sabah saat 10'da İzmir Yolu üzerinde toplanan çiftçiler, Valilik'ten açıklama gelmesi şartıyla eylemlerini sürdürdü. Jandarma müdahalesinin ardından, Vali Demirtaş’ın açıklamaları üzerine eylemciler öğlen iki itibariyle alandan ayrıldılar. Vali Demirtaş, çiftçilerin taleplerinin dikkate alınacağını ve ilgili kurumlarla görüşmeler yapılacağını belirtti.

Eyleme destek verenler arasında CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ziraat Odası başkanları, kooperatif temsilcileri ve çok sayıda çiftçi yer aldı. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da eylem alanına giderek Vali Demirtaş’ın açıklamalarını dinledi ve çiftçilerin sorularını yöneltti. Türkoğlu, Tarım Bakanı'nın çiftçilere taahhütlerde bulunduğunu ve bu taahhütlerin takipçisi olacaklarını belirtti. Ayrıca, iktidarın tarım politikalarını eleştirerek, üreticilerin mağduriyetlerini giderecek önlemler alınması çağrısında bulundu.