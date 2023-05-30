Bursa'da Özel Egeberk Anaokulu 5 yaş öğrencileri, ailelerine yaptıkları İngilizce sunumda performanslarıyla tam not aldılar.BURSA (İGFA) - Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri yabancı dil dersinde öğrendiklerini velilerinin katıldığı renkli etkinlikte ailelerine gösterdi.
İngilizce öğretmenleri eşliğinde keyifli bir sunum yapan 5 yaş grubu öğrenciler, İngilizceleriyle velilerini gururlandırdı.
Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan, çocukların temel eğitimlerinin yanısıra sanat, spor ve yabancı dile de büyük önem verdikleri söyledi.