Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde oyun oynadığı sırada 2. kattaki evin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Dere 2. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğu, annesinden habersiz 2. kattaki evin balkon korkuluğuna tırmanarak oyun yapmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden küçük kız, camekanlı balkondan beton zemine düştü.

Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.