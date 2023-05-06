Yaklaşan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri öncesi saha çalışmalarına ağırlık veren MHP İnegöl İlçe Teşkilatı, bu kapsamda Esnaf ve Dernek ziyaretlerine devam ediyor.

Milliyetçi Hareketçi Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte Ankara Caddesi’nde esnafları ziyaret ettiler. Esnafların sorun ve taleplerini dinleyen MHP Heyeti, çözümü için her türlü desteğin verileceğini ifade ettiler. Beraberinde İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan İnegöl Modef Fuar alanını ziyarette bulunup Esnaflarla Hasbihal ettiler. İnegöl Mobilya Fuarına İştirak eden bütün Firmalara, Esnaflara, Mağazacılara ve İmalatçılara Hayırlı Bol Kazançlı Fuar dilediler.

Bu ziyaretlerin ardından İnegöl Manavlar Kültür ve Dayanışma Derneği ve İnegöl Bayburt Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyareti gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı vatandaşlarla ve dernek üyeleri ile bir araya gelerek sohbet ettiler. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip Cumhur ittifakına destek isterken, sorunların çözüm noktasında girişimlerde bulunacaklarını ve sorunların takipçisi olacaklarını ifade ettiler. Manavlar Dernek Başkanı Erdoğan Kızmaz’ a ve Dernek Üyelerine, Bayburt Dernek Başkanı Sadettin Erdoğan’a ve Dernek Üyelerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Uğur Bayram şu ifadeleri kullandı;

''Önümüzde önemli bir genel seçim var. 14 Mayıs 2023 seçimleri Türkiye'mize ve Milletimize hayılı olsun. Milletimizin aldığı demokratik karara tabi ki bizlerde uyacağız. Fakat bizim önceliğimiz Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğanı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçmek, akabinde de hem Milliyetçi Hareket Partisi oylarını hem de mecliste ki sandalye sayısını arttırmaktır. Allah nasip ederse de bu anlamda da 14 Mayıs akşamı Cumhur İttifakı olarak zafer kazanacağımıza inanıyoruz. Her seçim önemli ama içinde bulunduğumuz coğrafya sebebi ile bundan sonraki seçimlerde önemli. Fakat bu seçimin farkı önemi var. Bizler bu seçimi çok önemsiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 14 Mayıs seçimlerini Türkiye'nin önemli eşiklerinden biri olarak görüyoruz. 2. yüzyıla sağlam bir giriş yapmak istiyoruz. Cumhur İttifakı ilan olunduğundan beri, Türkiye de yaşanan Milli gelişmeleri hiçbirimiz gözardı edemeyiz. Neredeyse 50 yıldır yapılamayanları Cumhur ittifakı ile beraber Türkiye Cumhuriyeti yaklaşık 7 yılda yapmıştır, daha da yapmaya devam edecektir. Biz Allah nasip ederse bu seçimleri kazanarak ülkemizin 2. yüzyılı için birer tohum ekmek istiyoruz. Bizlerin esas amacı politika değildir, bizler politikacı değil dava insanıyız. Bu yüzden önceliğimiz, politikadan ziyade devlet meseleleridir, millet meseleleridir. Coğrafyamızın ve Coğrafyamızın dışarısında kalan tüm insanlığın meselelerini biz, şahsi meselemiz olarak görüyoruz. Bu anlamda halkımız 14 Mayıs'da sandığa gidecek, seçimini yapıcak Allah nasip ederse de Cumhur İttifakı'nın zaferi ile sonuçlanacaktır. '' dedi

Bilal Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

‘’Hepinizin bildiği üzre 14 Mayıs tarihinde ülkemizin kaderini belirleyecek çok önemli bir seçim var. Bu seçim gönül coğrafyamızda ki birbuçuk milyarlık İslam alemi'nin kaderini belirleyecektir. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifak’ı Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkemizin ve devletmizin istikararı için, tekrardan seçilmesi için sizlerden destek bekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Milletvekili sayısı artması için sizlerden destek bekliyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemiz 2. yüzyılına giriyor. Bu yüzyıl, Türk ve Türkiye yüzyılı olacaktır. Sizlerden ricamız 14 Mayıs tarihinde sandığa giderken ülkemizin istikrarı için var olmak için, kimliklerimizi yanımıza aldığınızda vicdanlarınızıda yanlarınıza almanızı rica ediyorum. Bu seçimlerin Ülkemize Milletimize Cenab-ı Allah'tan hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi