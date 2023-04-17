İnegöl'de son günlerde yaşanan dolandırıcılık olayları mağduriyetleri artırıyor. Telefonla dolandırıcılık olaylarının ardından internetten alışverişlerde mağdurlar da artıyor. 2023 yılı Ocak ayı başından bu yana 500'e yakın İnegöllü dolandırıcıların ağına düştü ve 3 Milyon TL'lerini kaptırdılar. İnegöl'de son günlerde güvenilir olmayan sitelerden yapılan alışverişlerde dolandırıcılık olaylarının artmasının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, internetten alışverişlerde dikkat edilmesi gerekenler konusunda vatandaşları uyardı. Emniyet yetkilileri, internetten alışverişin artmasıyla dolandırıcılık şikayetlerinde de artış olduğunu belirterek, şikayetlerin başında, kimlik ve kart bilgilerinin çalınması ile sipariş verilen ürün yerine, alakasız ürünlerin gönderilmesinin yer aldığını kaydetti. İnternet dolandırıcılığının çok çeşitli türlerinin olduğunu vurgulayan yetkililer, şikayetlerin iki temel başlık altında toplanabileceğini dile getirdi.

Dolandırıcıların asıl hedefinin, internet siteleri aracılığıyla vatandaşların kart ve kimlik bilgilerini almak olduğunu bildiren yetkililer, son zamanlarda alışveriş sitelerinde piyasa değerinin çok altında yapılan ürün satışlarıyla dolandırıcılıklara rastlandığına dikkati çekti.

Piyasa değeri 2 bin lira olan bir telefonun 300-400 liraya satılması, tanınmış bir firmaya ait parfümün değerinin altında satışa sunulması veya ürünlerin isimlerinde harf değişikliği yapılması gibi yöntemlerle siparişlerin alındığına işaret eden emniyet yetkilileri, vatandaşların aldıklarını zannettikleri ürün yerine alakasız ürünle karşılaştığında hayal kırıklığı yaşadıklarını, firmaya ulaşamadıklarında ise uğraşmaktan vazgeçmelerinin dolandırıcıların yanına kar kaldığını anlattı.

Vakit geçirmeden adli makamlara başvurun

Vatandaşlardan, dolandırıldıklarını anladıklarında ilk olarak bankadan işlem iptali talep etmelerini ya da kredi kartını işleme kapatmalarını isteyen yetkililer, zaman kaybetmeden en yakın kolluk kuvvetleri ya da Cumhuriyet savcılığına müracaatta bulunulması gerektiğini ifade etti.

Yetkililer, internetten alışveriş hizmeti sağlayan siteler ile ilgili şikayetler hakkında Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Güvenli alışverişin püf noktaları

İnternetten güvenli alışverişe ilişkin dikkat edilmesi gereken noktalardan bazıları şöyle: İnternet alışverişlerinde sitenin güvenilir olduğunu belirlemek için ilk adım, alışveriş yapılmak istenen sitenin SSL güvenlik sertifikasının olduğuna emin olunmasıdır. SSL güvenli sitenin uzantısında https:// ile başlayan kısmında görülebileceği gibi yeşil veya sarı bir kilit simgesi olarak tarayıcının alt kısmında da görülebilmektedir. İnternet alışverişinde 3D Security, sanal kart oluşturma gibi yöntemlerin kullanılmasının yanında alışveriş esnasında sanal klavye kullanımı alışverişi daha güvenli hale getirmektedir. Alışveriş işlemi şifresiz Wi-Fi ağları, internet kafe gibi toplu internet hizmeti veren modemler üzerinden yapılmamalıdır. Resmi hizmet sunan sitelerde istenilen kart numarası, güvenlik kodu, son kullanım tarihi gibi bilgiler dışında anne kızlık soyadı, kartın nereden alındığı, doğum tarihi gibi detaylı sorunlarla karşılaşılması halinde sahte bir sitede olunabileceği göz önünde bulundurulmalıdır."

MURAT ERDOĞAN