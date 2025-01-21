Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), artan yaşam maliyetleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle nakit kullanımını kolaylaştırmak adına önemli bir hazırlık içerisinde. Ekonomi çevrelerinden gelen bilgilere göre, 500 TL’lik banknotların 2025 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Türk Lirası’nın değer kaybı ve yükselen fiyatlar, vatandaşların nakit kullanımında zorlanmasına yol açarken, bu yeni düzenlemenin ekonomik açıdan bir rahatlama sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Kaleninsesi