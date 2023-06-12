Bu yıl 49. kez gerçekleştirecek Taşköprü Yağlı Güreşleri’nin tanıtım toplantısı Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yapıldı. 50’si başpehlivan toplam 500 pehlivanın er meydanına ineceği organizasyonda sporseverler güreşe doyacak.

Körfez Belediyesi tarafından, 49. Altın Kiraz Festivali çerçevesinde düzenlenecek Taşköprü Yağlı Güreşleri, 18 Haziran Pazar günü Sevindikli Mahallesi Taşköprü Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 14 boyda toplam 50’si başpehlivan, 500 güreşçi kol bağlayacak. Kıyasıya mücadelelerin verileceği organizasyonun tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün yanı sıra güreşçiler ve antrenörler katıldı. Öte yandan Taşköprü Yağlı Güreşleri’ne; 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemerin sahibi Mustafa Taş, Kırkpınar üçüncüleri İsmail Balaban ve Ertuğrul Dağdeviren, geçen yıl Taşköprü Yağlı Güreşleri’ni kazanan Ali Gürbüz ve Yusuf Can Zeybek gibi şampiyonların da katılacağı öğrenildi.

“Pehlivanlarımız ve başpehlivanlarımız Hazreti Hamza’dan aldıkları güçle, güreş meydanını adeta titretecekler”

Ata sporu olan güreşleri her sena daha etkin ve güçlü katılmalarla yapmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Yağlı güreşleri sadece bir spor olarak değerlendirmek doğru değil. Yağlı güreşler bizim milletimizin karakteriyle en uyumlu olan spor dallarından bir tanesi. Yağlı güreşler deyince akla yiğitlik, mertlik, güç ve taktik geliyor. Tüm bunları içinde barındıran bir spor. İnşallah 50’nin üzerinde başpehlivanımız, 500 pehlivanımız ile 18 Haziran Pazar günü Taşköprü’de, Sevindikli Er Meydanı’nda yağlı güreşleri bir daha gerçekleştirmenin mutluluğunu, sevincini hep birlikte yaşayacağız. Özellikle pehlivanlarımız ve başpehlivanlarımız Hazreti Hamza’dan aldıkları güçle güreş meydanını adeta titretecekler. buna yürekten inanıyorum” dedi.

Programın ardından güreşçiler, güreş organizasyonuna verdiği katkılardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkürlerini iletti.