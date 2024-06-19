Bursa’da yılda bir kez pişen köfteli çorbadan içmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. 500 yıllık gelenek 6 yıldır tekrar yaşatılmaya başlandı.

Abdal Mehmet Hazretlerini yad etmek için yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar uzak yollardan geldi. Anadolu’da yetişmiş büyük velilerden Abdal Mehmet Hazretleri’ni anmak için 500 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde bu yıl da köfteli çorba dağıtıldı. Abdal Mehmet Hazretleri, dağıtılan çorbanın ve okunan duanın ardından kabri başında yad edildi. Yılda bir kez pişirilen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar köfteli çorbadan içip Abdal Mehmet Hazretleri’nin kabri başında dua etti. İçinde pirinç ve köfte olan çorba ilk yapıldığı tarif olan 500 yıl önceki gibi yapılmaya özen gösteriliyor. Bu yılda pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar Abdal Mehmet Hazretlerinin türbesinin bulunduğu alana geldi.

Yaklaşık 500 sene önce başlayan adeti tekrardan yaşatıldığını söyleyen Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Köfteli çorba geleneği 1920’li yıllarda durmuştu. 2019 yılında Vatan Sevdalıları Platformu olarak başlattık. Bu yıl 6’ncısını düzenliyoruz. Abdal Mehmet Hazretleri, Eşref Rumi Hazretlerinden “Bana çarşıdan köfteli çorba getiriver” diyor. Çarşıya gidiyor ve köfteli çorba diye bir şey bulamıyor. Sade bir çorba getiriyor. Abdal Mehmet Hazretleri, yerden aldığı çamuru köfte şekline getirip çorbanın içine atıyor. Bir süre sonra bu çamurlar köfteye dönüşüyor. O günden beri köfteli çorba şenliği her sene Kurban Bayramı’nın 2. veya 4. günü oluyor. Bunu yaşattığımız için çok mutluyuz. Bu yıl 6’ncısını yapıyoruz ve kıyamete kadar da bu nasip olur" diye konuştu.

Köfteli çorba ikramının bu sene 6’ncısının yapıldığını belirten Vatan Sevdalıları Platformu üyesi Necip Şen, "İnşallah bunu bizden sonraki nesilde devam ettirir. Osmanlı döneminde 500 yıl devam etmiş olan bir gelenek. Bunu başlatmak 6 sene önce bize nasip oldu. İnşallah bundan sonrada devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

Vatan Sevdalıları Platformu üyesi Ahmet Soylu ise "3 bin kişiye köfteli çorba ikramı yapılıyor. Çok fazla ilgi var. Bu oluşum Vatan Sevdalıları Platformu tarafından organize ediliyor. Bizim için önemli olan yeni neslin değerlerini sahiplenmesi. Gençlerin özel günlerde burada bulunup bu havayı teneffüs etmesini çok önemli görüyoruz" şeklinde konuştu.