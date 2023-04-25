Deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yapan 218'i Türk, 116'sı yabancı 334 kişi Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı tevcihine layık görüldü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmasına, salondakiler selamlayarak başladı.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Türkiye'deki azınlık cemaati temsilcileri de katıldı.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde fedakârlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleriyle Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası Tevcih Töreni vesilesiyle bir araya gelindiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, davete icabet ederek salonda hazır bulunanların büyük bir mutluluk yaşattığını söyledi.

Deprem sonrası çalışmalarda sembolleşen isimler, kurumlar ile ekiplerin yerli ve yabancı temsilcilerine Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı takdim ederek deprem bölgesindeki çabaları dolayısıyla şükranlarını sunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya ve nişan alanlarla birlikte arama kurtarma ekiplerine, madencilere, itfaiyecilere, belediyelere, kamu görevlilerine, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere, yardım çağrısına destek veren tüm yabancılara teşekkür etti.

https://youtu.be/pcslhiCLUtY

55 BİN KİŞİYE MADALYA VE NİŞAN TAKDİM EDİLECEK

Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Avrupa'ya dost ve kardeş ülkelerin mali destek taahhüdünde bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı takdim programlarımızı illerimizde valilerimiz, yurt dışı misyonlarımızda da büyükelçilerimiz bizi temsilen devam ettireceklerdir. Yerli-yabancı toplam 55 bin kişiye inşallah bu madalya ve nişanları takdim edeceğiz" diye konuştu.

Bu arada deprem bölgesinde 321 noktada, toplam 781 bin 500 çadır ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak afetle mücadelenin tüm kahramanlarını övünçle büyük bir iftiharla ve teşekkürle anmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımıyla, vefat edenlerin yakınlarına nakdî yardım olarak 28 milyar lira ödeme yaptıklarını ifade eden Erdoğan, bunun dışında çeşitli ayni ve nakdî yardımlarla depremzedelere sahip çıktıklarını, zor günlerinde insanları yalnız bırakmayarak 2 milyon 375 kişiye psikososyal destek hizmeti verdiklerini belirterek, her gün 4 milyon kişiye üç kap sıcak yemek dağıttıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından madalya ve berat takdim törenine geçildi. Deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yapan 218'i Türk, 116'sı yabancı 334 kişi Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı tevcihine layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan protokol üyeleriyle arama kurtarma ekiplerine madalya ve nişanlarını takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.