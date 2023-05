İstanbul kuşatması sırasında Osmanlı kuvvetlerinin bir bölümüne komuta eden II. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid dönemlerinde çeşitli üst görevlerde bulunan İshak Paşa tarafından yaptırılan cami medresesiyle birlikte 555 yıldır o’nlarca yaşanan büyük depreme rağmen dimdik ayakta kaldı. Peki İshakpaşa Camisinin deprem bölgesinde yapılmış olmasına rağmen günümüze kadar bu denli sağlam kalmasının nedeni ne? İşte cevabı…

Vakıf kayıtlarında, yapım yılının 873 H. (1468-69) tarihi olduğu bilinen İshakpaşa Camii yapım özellikleri bakımından, Bursa üslubu adı verilen mimarlık okulunun devamı sayılıyor. Osmanlı döneminin örnek gösterilen eserleri arasında yer alan içerisinde türbe ve medresenin yer aldığı camii 555 yıl içerisinde sadece 2 kez restore edildi. En son restorasyon çalışmaları ise 2022 yılında yapıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yaşar Selçuk Şener İshakpaşa Külliyesinin yapım detaylarına ilişkin bilgiler verdi. Vakıf kayıtlarında da geçen bilgilerde herkesi şaşırtan teknik özellikler yer alıyor. İşte o bilgiler;

İSHAKPAŞA CAMİSİ NASIL YAPILDI?

İnegöl İshak Paşa Camii, "Ters T' denilen şemaya uygun bir plan göstermektedir. Cami planı esas itibariyle aynı eksen üzerinde birbirlerini takip eden her biri kubbe ile örtülü iki bölümlü bir mekân ile kuzey bölüme doğu ve batı yanlardan bitişik iki yan megandan meydana gelir. Bu haliyle mihrap eksenine göre simetrik bir plan özelliği gösteren yapının, kuzeyinde bu simetriyi devam ettiren beş bölümlü bir de son cemaat yeri vardır. Yapının kuzeybatı köşesinde, son cemaat yerinde giriş açıklığı bulunan ve batıya doğru yarım çokgen (dört cepheli) bir taşkınlık yapan kaide üzerinde bir de minare yer almaktadır. Yapı, düzgün kesme ta ş ve tuğla sıralarının belli bir sistem dahilinde örülmesiyle meydana getirilmiş cephelere sahiptir. Bu doku, beden duvarlarında zemin seviyesinden itibaren dört sıra kesme taş üzerinde iki sıra tuğla, iki sıra kesme taş olmak üzere, saçak seviyesine kadar devam etmektedir. Minare kaidesinde de aynı düzen görülmekle beraber, kaidenin üst kısmı, pabuç silmesine kadar altı sıra taş ile örülmüştür. Nöbetleşe kullanılan taş tuğla malzeme, kubbe kasnakları ile son cemaat yeri revakının doğu ve batı yan cephesiyle, revak ayaklarında bir sıra taş iki sıra tuğla olmak üzere farklılık gösterir. Yapının planını dışa yansıtan örtü sistemi kurşun malzeme ile kaplanmıştır. Ana eksende, esas harimi meydana getiren eş büyüklükte, artarda yerleştirilmiş iki bölümün kubbeleri, oldukça yüksek tutulmuş sekizgen kasnaklara oturmaktadır. Mihrap ekseni üzerindeki iki kubbeden kuzeydekinin tepesinde, cepheleri sivri kemerlerle açılmış, altıgen planlı baldeken şeklinde ve basık kubbeyle örtülü bir aydınlık feneri bulunur. Caminin dış cephelerine baktığımızda, plandaki simetrik düzenlenişin, minarenin batı cephede meydana getirdiği değişiklik dışında, dış cephelere de yansıtılmış olduğunu görmekteyiz. Özellikle Kuzey ve güney cephe kendi eksenlerine göre tam bir simetri ifade eder. Doğu ve batı cepheleri de birbiri ile aynı biçimde düzenlenmiştir.

MEDRESE NASIL YAPILDI?

Külliye içerisinde, caminin kuzeyinde yer almaktadır "Dersane" mekânı10 kapısı üzerinde 59X93 cm. boyutlarında üç satırlık mermer kitabe vardır. Kitabede son satırda geçen "M akam ü't tedarls", ebced hesabıyla 337 H. /14Ö2 - 53 M. Tarihini vermekte ve yapının II. Bayezıd döneminde tamamlandığını bildirmektedir21. Kitabe ve vakfiyedeki bilgilerin ışığında medresenin 373 H. /146B -69 M. yılı sonlarında İnşasına başlandığını ve 337 H. /14Ö2 M. yılında hizmete açıldığını kabul ediyoruz. İnegöl İshak Paşa Medresesi "U" planlı şemaya sahip avlulu bir medresedir. Güneyde, camiye bakan yönü açık olan avlu, kuzey, doğu ve batıdan medrese mekânları ile çevrelenir. Kuzeyde eksen üzerinde yer alan dersane mekânı, diğer mekânlara göre daha geniş tutulmuştur. Avlu tarafında diğer mekânlarla aynı hizada yer alan bu bölüm, kuzeyde dışa çıkıntı yapmaktadır. Doğu ve batıdan " dersane" mekânına birleşen iki yan kanat, İki yanda altışardan toplam on iki mekândan meydana gelmiştir. Kare planlı bu mekânların önünde, on üç bölümlü bir revak, avluyu üç yönden çevirmektedir.

Yapının planını dışa yansıtan örtü sistemi, kurşun ile kaplanmıştır. Kuzeyde "dersane" mekânı dışında, yan kanatların ve eksen üzerinde yer alan revak bölmesinin kubbesi, sekizgen kasnaklara oturmaktadır. "Dersane" mekânının kubbe kasnağı on iki gendir. Mekânın kubbe kasnağı, doğrudan beden duvarlarına oturmaz. On iki gen kasnak ile beden duvarları arasında, iç kısmın anlatımında daha sonra değineceğimiz prizmatik üçgenli geçiş kuşağını bir zarf içine alan kare planlı bir hutbe yer almaktadır. Kubbeli örtü sistemi dışında avluyu çeviren revak bölmelerinin, içten aynalı tonozla sağlanmış örtüsü, dıştan basık kubbe biçiminde görülmektedir. Yan mekânların kubbeli örtüleri arasında kalan bacalar, tuğla malzemeden, kare planlı olarak yükselmektedir. Piramidal bir külâhla örtülü olan bu bacaların her bir kenarında, örtü altında sivri kemerli iki açıklığı mevcuttur. Yapı, düzgün kesme taş ve tuğla sıralarının nöbetleşe örgüsüyle meydana getirilmiş cephelere sahiptir. Bu doku, beden duvarlarında bir sıra kesme taş - iki sıra tuğla düzeninde saçak seviyesine kadar yükselmektedir. Örgüde her bir taş arasına dikine yerleştirilmiş tuğlalarda kullanılmıştır. Benzer düzenin revak ayaklarında ve kubbe kasnaklarında gördüğümüz bu örgü, revak kemerlerinde bir taş-üç sıra tuğla, pencere kemerlerinde bir taş-iki sıra tuğla şeklinde sıralanmaktadır.

Medresenin kuzeye bakan cephesinde, ortada bu yöne doğru çıkıntı yapan "dersane" mekânı ile bu mekâna birleşen yan kanatların cephelerinden meydana gelen üç bölüm dikkati çekmektedir.