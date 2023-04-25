Çanakkale Kara Savaşları’nın 108’inci yıl dönümü nedeniyle 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü anma programı çerçevesinde Conkbayırın’daki Atatürk Anıtı’nda 57’nci Alay Sancağı temsili devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı adına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş anıta çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin okundu ve şehitler için dua edildi. Günün anlam ve önemine dair Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanlığından Piyada Kurmay Yarbay Mustafa Fatih Karabulut, “Bugün tarihimizin şeref sayfalarından birini oluşturan Çanakkale Zaferi’nin ışığı altında Mustafa Kemal Atatürk 57. Alay’ın Kahraman Mehmetçikleri’ni ve Aziz Şehitlerimizi anmak, onların ayak izlerini takip etmek ve yaşadıklarını anlamak üzere manevi huzurlarında bulunuyoruz. Çanakkale Savaşı, kurtuluşa giden yolumuzu açan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü tarih sahnesine çıkaran, kanla yazılmış bir kahramanlık destanıdır. 18 Mart 1915 günü tarihin o güne kadar gördüğü en büyük armadası ile boğazı geçemeyen İtilaf Devletleri, bu defa şanslarını karadan denemeye karar verecekti. Tam 8,5 ay boyunca göğüs göğüse devam eden muharebeler sonucunda Mehmetçik, Çanakkale’nin geçilmez olduğunu, tarih sayfalarına altın harflerle yazdıracak ve büyük bir zafer kazanacaktı. Bu zaferin kazanılmasında Büyük Askeri Deha Yarbay Mustafa Kemal ve Şanlı 57’nci Alay’ın canını feda eden kahraman kahraman Mehmetçiklerinin çok büyük bir payı vardı” dedi.

Celal Bayar Üniversitesi tarafından 57’nci Alay Sancağı Ege Üniversitesine teslim edildi.

Anma programına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzmanı Erol Taş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.