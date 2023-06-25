Kurulduğu günden bu yana perdelerini hiç kapatmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) şehrin tiyatrosu olmakla birlikte, bölge tiyatrosu olma niteliğini de devam ettiriyor.ORDU (İGFA) - 59 yıldır kentin kültür ve sanat hayatına ışık tutmaya, Ordulu sanatseverleri bir birinden güzel oyunlarla buluşturmaya devam eden OBBKT, Ordu’nun yanı sıra başka illerde de sahne alıyor. Bu kapsamda OBBKT 2-3 Temmuz tarihlerinde Giresun ve Trabzon’da sahne alacak.

OBBKT 2-3 TEMMUZ’DA AKÇAABAT VE GİRESUN’DA SAHNE ALACAK

1964 yılında Türk tiyatrosunun kurucusu Muhsin Ertuğrul tarafından Karadeniz’de bir bölge tiyatrosu niteliği ile kurulan ve 59 yıldır perdelerini hiç kapatmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Radyo-yu Hümayun, adlı müzikal komedi ile 2 Temmuz Pazar günü Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 3 Temmuz Pazartesi günü ise Giresun seyirci ile buluşacak.

İZLEYİCİ İLE BULUŞMAYA DEVAM EDECEK

1. Dünya Savaşı arifesinde paşa babalarından kalan konaklarında kalfaları Efser ile birlikte yaşayan Hayri ve Hayrünnisa kardeşlerin hayatlarına dahil olan Mehmet ve Kenan kardeşlerle birlikte radyo icat etme çabası içerisinde yaşadıkları içinden çıkılmaz olayları konu edinen “Radyo-yu Hümayun'' OBBKT’nin belirlediği takvim doğrultusunda izleyici ile buluşmaya devam edecek.

OBBKT’DE SEZON DEVAM EDİYOR

Bu sezon sahnelenen, Radyo-yu Hümayun, Sınır, Bahar Noktası, Rapunzel ve Otobüs Durağında Üç Bencil adlı oyunları ve deprem bölgesi Adıyaman’da depremden etkilenen çocuklar için yaptığı çalışmalarla takdir toplayan OBBKT, yaz sezonuna dolu dolu hazırlandı. Yaz sezonu boyunca kent genelinde gerçekleştireceği, doğaçlama gösteriler ve çocuk oyunları ile sezonu kapatmadan devam eden OBBKT, yeni sezonun hazırlıklarına ise ara vermeden devam ediyor.