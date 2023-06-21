Otomotiv sektöründe '6 ay, 6 bin kilometre' kısıtlaması 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldıANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe sıfır araçların 6 bin kilometre veya 6 ayı doldurmadan satışını önleyen '6 ay, 6 bin kilometre' kısıtlamasının, 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadelede fayda sağladığı değerlendirilen '6 ay, 6 bin kilometre' kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi, 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatıldı.

Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlar '6 ay, 6 bin kilometre' kısıtlama düzenlemesi kapsamında, düzenli olarak denetlenecek, mevzuata aykırılık halinde bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanacak.

https://twitter.com/ticaret/status/1671393780929376256

Ayrıca, anılan satışlara ilişkin kayıtlar ile denetim sonuçları kayıt dışı kazancın vergilendirilmesini sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılacak. İnternet ortamında verilen ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarındaki fahiş fiyatların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Bakanlık stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bugüne kadar toplam 75 milyon 171 bin 360 TL idari para cezası uygulandığını da açıkladı.