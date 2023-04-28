‘İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi’ kapsamında Dilovası Tavşancıl sahilinde 6 bin yavru balık denize salındıKOCAELİ (İGFA) - Yaptığı çevre yatırımlarıyla İzmit Körfezine yeniden hayat veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi’ kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Kocaeli’nin birçok farklı sahilinden 36 bin yavru balığı İzmit Körfezine salan Büyükşehir, bugün de 6 bin yavru balığı Dilovası Tavşancıl sahilinde düzenlenen tören ile İzmit Körfezine saldı. Böylelikle 2017 yılından bu yana 42 bin yavru balık deniz ile buluşmuş oldu. Başkan Büyükakın’ın talebi üzerine törene katılan çocukların hepsi bir yavru balığı denize bıraktı. Başkan Büyükakın da, törene katılan Doğal Yaşam ve Çevre Belgeselcisi Savaş Karakaş ile birlikte birer yavru balığı deniz ile buluşturdu.

BALIK SALMA TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Dilovası ilçesinin en güzel mekânlarından olan ve geçtiğimiz yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Tavşancıl Sahil Parkı önemli bir törene ev sahipliği yaptı. ‘İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi’ kapsamında yavru balıkların denize salma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Metin Türker, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Doğal Yaşam ve Çevre Belgeselcisi Savaş Karakaş, Dilovası AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Gülay Artut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, vatandaşlar, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: “DİLOVASI BENİM ŞAHSİ MESELEM”

Balık salma töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Güzel bir bahar sabahında sizlerle geleceğimiz açısından böyle güzel bir projeyi hayata geçiriyor olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Burada olmaktan ayrı bir keyif alıyorum. Dilovası’nda yaşayan kardeşlerimiz bilir ki Dilovası benim şahsi meselemdir. Dilovası zaman zaman hava kirliliği ve sağlık koşulları ile hatırlanır oldu. Bizde Dilovası’nı yaşanabilir bir yer yapmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya ant içtik. Dilovası’na her şey yakışır dedik. Kömürcüler OSB’yi kapatacağız dedik, kapattık mı? Kapattık. Ne söz verdiysek yaptık. Hastane yoluna daha rahat erişilsin dedik. Vadinin içerisinden viyadük yapacağız dedik ve şuan viyadük yapılıyor. Altyapısından üstyapısına ne lazımsa Hamza Başkan ne dediyse, değerli ilçe başkanı bizden ne rica ettiyse, Milletvekili adayımız değerli kardeşimiz Gülay Hanım bizden ne istediyse onları tek tek hayata geçirmek için emek verip koşturuyoruz” dedi.