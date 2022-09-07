İnegöl Belediyesi’nin 6 Eylül etkinlikleri kapsamında düzenlediği Takımını Kur Gel Futbol Turnuvası sona erdi. Esnafspor’un şampiyon olduğu turnuvada, kupa ve madalyaları Başkan Alper Taban takdim etti.

İnegöl Belediyesi, 6 Eylül etkinlikleri kapsamında her yaştan bireyin kurtuluş coşkusuna ortak olması adına Takımını Kur Gel sloganıyla futbol turnuvası düzenlemişti. Hamzabey Futbol Sahasında oynanan karşılaşmalarla büyük çekişmenin yaşandığı turnuvanın finali, 6 Eylül Salı akşamı Alanyurt Semt Sahasında gerçekleştirildi.

ŞAMPİYON ESNAFSPOR

Finalde Esnafspor ile Yenilmezler takımları karşı karşıya geldi. Esnafspor, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Yenilmezler takımının 2’nci olarak tamamladığı turnuvada, 3’üncülüğü ise The Badboys takımı elde etti. Turnuva sonunda Esnafspor oyuncusu Kerem Arda 11 gol ile gol kralı oldu. En centilmen takım unvanını ise Hürspor elde etti.

ATALARIMIZIN VERDİĞİ MÜCADELE SAYESİNDE BUGÜN HUZURLA BU TOPRAKLARDA YAŞIYORUZ

Final müsabakasının ardından Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katılımıyla ödül töreni gerçekleştirildi. Törende kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “Öncelikle turnuvamıza katılımınızdan dolayı ve burada ortaya koyduğunuz mücadeleden, emekten dolayı teşekkür ediyorum. Biz bu organizasyonları kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz artsın, aramızdaki hukukumuz gelişsin diye yapıyoruz. Ben burada dereceye giren ve turnuvaya katılan her bir arkadaşımızı kutluyorum. Bir sıralama olacak ancak burada yer alan tüm takımlar bizim gönlümüzün şampiyonudur. Güzel bir şekilde turnuvamızı tamamladık. Bugün 6 Eylül, İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı. 100 yıl önce bu topraklar düşmanla doluydu. Bizim atalarımız burada bir mücadele verdi, şehit oldu, gazi oldu. Bizler de onların verdiği mücadele neticesinde burada huzurla yaşıyoruz” dedi.

Konuşma sonrası dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.