İnegöl Belediyesi’nin 6 Eylül şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kapsamında düzenlediği organizasyonlar, Kurtuluş Korteji ve Atatürk Anıtında yapılan anma programıyla son buldu. Burada konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün bizim için aynı zamanda bir gurur vesilesi” dedi.

İnegöl’de şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı, coşku dolu programlarla kutlandı. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla yapılan programlarda, hüzün ve coşku yoğun şekilde yaşandı. Programların finali, Salı akşamı Belediye önünden başlayıp Atatürk Anıtına kadar devam eden Kurtuluş Korteji ve akabinde burada gerçekleştirilen törenle devam etti. Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Gaziler, atlı birlikler ve halk dansları ekipleri ile vatandaşların yer aldığı kortej, Mehter Takımı öncülüğünde heykele kadar yürüdü.

“BUGÜN TEK İHTİYACIMIZ OLAN BİR VE BERABER OLABİLMEKTİR”

Kurtuluş coşkusunun en üst seviyeye ulaştığı kortejin ardından, heykelde törenler gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kürsüye çıkarak konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün İnegöl’ümüzün kurtuluşunun 100. Yılı vesilesiyle bir aradayız. Bu bizim için aslında bir anma programı olsa da aynı zamanda bir gurur vesilesi. Biz geçmişimizle, ecdadımızla her zaman övündük ve övünmeye devam edeceğiz. Ancak her zaman zinde kalmalıyız, uyanık olmalıyız, güncel kalmalıyız. Bakın 100 yıl önce bugün İnegöl düşman elindeydi. Bunu bugün bazı enstantanelerle anlatmaya çalıştık. 100. Yıl sergisinde gösterdik, canlandırmalar yaparak hissettirmeye çalıştık. Ülkemiz bizim için çok kıymetli. İhtiyacımız nedir diye sorarsanız, her şeyi bir kenara bırakıp bir ve beraber olabilmektir. Ben emek veren, katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Her türlü etkinliğimizde yanımızda olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Rabbim bizlere bir daha tekrar vatan savunması yapacak bir durum nasip etmesin. Ama ihtiyaç olduğunda da bu toplumun dimdik ayakta olduğunu herkes biliyor. 100. Kurtuluş yılımız kutlu olsun” dedi.

ÜLKEMİZ DÜNYANIN EN KIYMETLİ NOKTASINDA

Kaymakam Eren Arslan ise “Biz zor bir coğrafyadayız” sözleriyle başladığı konuşmasında “Ülkemiz belki de dünyanın en kıymetli noktasında. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de aynı önemini koruyor. Geçmişte de büyük Türk milleti yayıldığı tüm coğrafyalarda hakkı, adaleti, huzuru, barışı, güveni temsil ederek dünyaya nizam vermiştir. Bu aziz milletin torunları olarak 100 yıl geriye gittiğimizde, şunu düşünmeliyiz; 100 yıl önce bu topraklar işgal altındaysa, insanlarımız bir bağımsızlık mücadelesi verdiyse o günkü hatalarımızdan ders çıkararak bugün aynı hataları yapmamalıyız. Bugün bir ve beraber olarak, daha güçlü şekilde hep birlikte geleceğe yürümeliyiz. Çünkü buna mecburuz, bunun için sorumluyuz ve bunun için şehitlerimize ve gazilerimize borcumuz var. Biz bu vatanı emanet aldık, evlatlarımıza, geleceğe miras bırakacağız. Şanlı bayrağımız da sonsuza kadar bu semalarda dalgalanacak” ifadelerinde yer verdi.

Konuşmalar sonrası Tarihi İnegöl Mehteri ve halk dansları ekiplerinin gösterileriyle devam eden programda, 6 Eylül etkinlikleri kapsamında yapılan kros yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi.