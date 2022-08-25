Dar gelirliye destek için icra ve haciz sorununu çözmek üzere hazırlanan iki paketin ayrıntıları belli oldu.

6 milyona yakın kişinin 30 milyar liraya yaklaşan icra borcu tasfiye edilecek. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi sözleşmelerden kaynaklı borçları devlet üstlenecek. Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı icra ve haciz sorunlarını çözecek paketin ayrıntıları belli oldu. Yaklaşık 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edecek paket iki ayaklı olacak.

İlk olarak 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.

Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

Paketin ikinci ayağında ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar ele alınacak.

Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vatandaşlara destek sağlanacağını belirterek borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını söyledi.

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

“Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek.”

Düzenleme Meclis’ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.