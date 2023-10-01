Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Yaşlı Destek Programı'nı (YADES) ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 27 il ve 33 ilçe belediyesinden olmak üzere toplam 60 yeni proje başvurusu aldıklarını, 6 milyon 205 bin TL destek verilmesini planladıkları toplam 60 projenin değerlendirme süreci devam ettiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, YADES'i ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında toplam 60 yeni proje başvurusu aldıklarını açıkladı. 

Bakan Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de "yaşlı" olarak tanımlanan 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranının yaklaşık yüzde 10 iken, 2080 yılında bu oranın yüzde 25,6ya varmasının beklendiğini belirterek, "Bu oranlar bize her 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olacağına işaret ediyor. Bu öngörüden hareketle bakanlıkça yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak, yaşlıların yerinde ve aile yanında bakımını destekleyen politikalara ağırlık vermek amacıyla birçok çalışma yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz aile odaklı bakımı destekleyen "Bütünleşik Bakım Modeli" ile yaşlının ihtiyacına göre kurumsal bakım, evde bakım yardımı, evde bakıma destek ve gündüzlü bakım modellerini uyguluyoruz." dedi.

"Dünümüz ile bugünümüz arasında köprü vazifesi gören yaşlılarımız toplumumuzu zenginleştiren, kültür aktarımı sağlayan en önemli değerlerimizdir" diyen Göktaş, "Yaşlılarımızı yalnızca bir gün değil, her zaman hatırlayarak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek öncelikli görevimizdir. Hayatımızın her aşamasında bizlere rehberlik eden başımızın tacı büyüklerimize hürmetimizi ve saygımızı bir kez daha ifade etmek isterim" diye konuştu.

60 YAŞ VE ÜZERİ 135.954 BİN YAŞLIYA DESTEK VERDİK

Aile odaklı yaşlı bakım hizmetlerinin, değişen demografik yapıya göre güncellenerek geliştirilmeye devam edileceğini bildiren Bakan Göktaş, "Yaşlılarımızın aileleri yanında bakım hizmeti almalarını sağlamak üzere öncelik verdiğimiz Evde Bakım Yardımı kapsamında, yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumları göz önüne alınarak bu yıl Ocak-Eylül döneminde 60 yaş ve üzeri 135.954 bin yaşlıya destek verdik. 2023 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 5.097 TLye çıkarılan Evde Bakım Yardımı kapsamında, bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin bakımını üstlenen vatandaşlarımızı her ay nakdi ödemeyle destekliyoruz. Destek sağlanan 566.688 bin kişinin 135.954 binini 60 yaş ve üzeri kişiler oluşturuyor" dedi.



YADES programı ile bugüne kadar toplam 39 milyon TL finansman desteği sağladıklarını belirten Bakan Göktaş, "35 belediye tarafından hazırlanan 61 farklı proje ile 87 bin 629 hanede 128 bin 323 yaşlımıza ulaşarak evde bakıma destek, psiko-sosyal destek ve kültürel faaliyet hizmetleri sunduk. YADESi ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 27 il ve 33 ilçe belediyesinden olmak üzere toplam 60 yeni proje başvurusu aldık. 6 milyon 205 bin TL destek verilmesini planladığımız toplam 60 projenin değerlendirme süreci devam ediyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından desteklediğimiz yeni projeleri de kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.