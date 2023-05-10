Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince 60 Evler mevkiinde yapımı süren yaya üstgeçidinin köprü ve kiriş montajları tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-100 Karayolu’nun Derince 60 Evler mevkiinde yapımı süren yaya üstgeçidinin köprü ve kiriş montajı yapıldı. Gece yarısı başlayan çalışmalar sabahın erken saatlerinde tamamlandı. Çalışma süresince D-100 trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı.

DERİNCE HASTANESİNE KOLAY ULAŞIM

Derince Yavuz Sultan Mahallesi ile İbni Sina Mahallesi’nin Kaşgal mevkiini birbirine bağlayan yaya üstgeçidi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakın olduğu için sıklıkla kullanılan bir güzergâhta. Yaşlı, hasta, engelli gibi birçok vatandaşın hastaneye ulaşımlarında büyük kolaylık sağlayacak engelli asansörlü yeni üstgeçidi, Eski İl Emniyet Müdürlüğü önünde 64,50 metre uzunluğunda 3,30 metre genişliğinde, üç açıklıklı, asansörlü ve çelik olarak imal ediliyor. Çalışmalar sonrası vatandaşlar asansörlü köprü konforuna kavuşacak.