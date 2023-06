Bursa’nın neresinden bakılırsa bakılsın görülebilecek 600 metrekarelik dev Türk bayrağı, 100 metrelik direğinde dalgalanmaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültür başkentliği çerçevesinde gerçekleştirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Uludağ yolunda 100 metrelik direğe çekilen 600 metrekarelik dev Türk Bayrağı, Bursa’nın her noktasından görülebilecek. Bayrak Tepe’de alanında Türk Bayrağının göklere çekilmesine eşlik eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu bayrak, Uludağ yolundaki BUSKİ’nin su deposunun bulunduğu alanda bulunuyor. İlerleyen zamanda burada çok güzel bir seyir terası da yer alacak. Çevre düzenlemeleriyle alakalı çalışmaları bahar aylarında bitirmiş olacağız. 100 metre yüksekliğindeki direkte 600 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanacak. Bursa’nın her tarafından görülebilecek. Bu milli gururu ve heyecanı inşallah ailelerimiz yerinde gelip görecekler. Alanda ayrıca TÜRKSOY’a ait üye ülkelerin de bayrağı yer alacak. Yaklaşık 17 milyona mal olan proje için her şeye değer. Bu gururu ve bu heyecanı Bursa’nın ne tarafından bakarsak bakalım hep birlikte yaşayacağız. Ay yıldızlı bayrağımızı rabbim göklerden indirmesin” dedi.

Dev Türk bayrağının göklerde rüzgarla birlikte ahenkle dalgalanması ise drone ile havandan görüntülendi.