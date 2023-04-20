Ordu’nun Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve Hacıemiroğulları Beyliği döneminde 1380-1390 yılları arasında inşa edilen ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Ramazan ayında ibadete açılan Eskipazar (Bayrambey) Camiinin restorasyonunda ikinci aşamaya geçildi.ORDU (İGFA) - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında aslına uygun restorasyon çalışması süren 600 yıllık tarihi Eskipazar (Bayrambey) Cami’nde minare restorasyonu ve çevre düzenleme çalışmalarına geçildi. Uygulanan proje kapsamında aslına uygun hale getirilecek cami minaresinin yanısıra çevre düzenleme çalışmaları ve abdest alma alanları mimariye uygun olarak gerçekleştiriliyor.

BAŞKAN GÜLER: “GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDA BAĞ KURACAK”

Kentin tarihi ve kültürel mirası olan yapılara sahip çıkarak Ordu’da restorasyon çalışmalarına hız veren Başkan Güler, yapılan çalışmalarla geçmişle gelecek arasında bağ kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Hilmi Güler, burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Burası Ordu’nun en eski yerleşim yerlerinden Eskipazar bölgesi. Eski adıyla Bayramlı Camii olarak bilinen Hacıemiroğulları Beyliği zamanında 1300’lü yıllarda yapılan bir cami. Burası Müslümanların ilk ibadet faaliyetlerini gerçekleştirdiği yerlerden bir tanesi. O bakımdan bizim için çok önemli. Kısa süre önce camii restorasyon çalışmalarını tamamlamıştık. Şimdi 2. etap çalışmalarına başladık. 2. etap çalışmaları kapsamında ekiplerimiz camii minaresi başta olmak üzere çevre düzenlemesi ve tuvalet çalışmalarını tamamlayarak buradaki çalışmaları bitirecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişimize dün olduğu gibi bugünde sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz.”

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı iş birliğinde yürütülen restorasyon projesi kapsamında harim, mahfil, cami cephesi, çatı, minare, şadırvan, tuvalet ve çevre düzenlemelerini kapsayacak detaylı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında atıl durumda olan eski şadırvan ve tuvaletleri yenileme, pencerelerin yeniden restorasyonu, ahşap döşemelerin yenilenmesi, caminin giriş kısmı ile kolonlarda bulunan boyaların söküm işlemleri, zemin yenileme işlemleri, iç ve dış cephelerde yenileme çalışmalarına devam ediliyor.