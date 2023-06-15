Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, senelerdir düzenlenen Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği’ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Melikgazi kültüründe önemli bir yer tutan etkinliğe katılan Başkan Büyükkılıç, geleneksel etkinliğe yönelik, “Daha nice 645’li yıllara diye dua ve temennide bulunuyoruz” dedi.

Mimarsinan Mahallesi Evliyalar Bölgesi’nde düzenlenen Geleneksel 645. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel 645. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği’nde konuşan ve sözlerinin başında “Kayseri burada, maşallah” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin merhametiyle, yardımseverliği ile ay yıldızlı Türk bayrağı ile vatanına, milletine, Kur’an’ına bağlı anlayış içerisinde dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğini paylaşarak, birlik ve beraberliğe vesile olan bir günü daha yaşadıklarını sözlerine ekledi ve “Daha nice 645’li yıllara diye dua ve temennide bulunuyoruz” diye konuştu.

“KAYSERİLİ OLMAK FARKLI, KİM NE DERSE DESİN”

Geleneksel 645. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği’ni sürdürdüğü ve daha da güzel etkinlik düzenlediği için Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına sahip çıktıkları için vatandaşlara da teşekkürlerini iletti.

Büyükkılıç, yaşanan deprem konusuna da değinerek, Kayseri’nin belediyeleri, tüm kurum ve kuruluşları ve vatandaşları ile deprem bölgesindeki 11 şehre de yardım yağdırdığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayserili olmak farklı, kim ne derse desin. Elbette herkes doğduğu yeri sever, yaşadığı yeri sever ama Kayseri her zaman Milli Mücadele’de de daha sonraki süreçte de bu ülkenin yüz akı olmuştur. Feyizli, bereketli, dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğimiz bir güzel çalışma olduğuna inanarak, emeği geçenlere teşekkür ediyorum, kesilen kurbanları da Allah kabul etsin diliyorum.”

Başkan Büyükkılıç, Geleneksel 645. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği’nde büyük ilgi ile karşılandığı vatandaşlar ile görüşerek sohbet ederken, hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmedi.