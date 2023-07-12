Bilecik’te ’Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri’ ödülü olan ve ömrünün 68 yılını çömlekçiliğe adayan 81 yaşındaki Salim Yaşar mesleğini köylerine gelen ziyaretçilere tanıtmaya devam ediyor.

Bilecik’in en çok ziyaret edilen köylerinin başında olan Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü Türkiye’nin her ilinden ziyaretçileri ağırlamaya devam ederken, köyde bulunan çömlek ustaları atölyelerinin kapılarını ziyaretçilere açıp mesleğini tanıtmayı sürdürüyor. Bilecik’te 146 yıldır çömlekçilik sanatının yaşatıldığı Pazaryeri ilçesinin Kınık köyünde çömlekçilik mesleğinde 68 yılını tamamlayan 81 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar çömlek atölyesinin kapılarını ziyaretçilere açıp çömlek sanatını ve çömlek yapımını hakkında ziyaretçileri bilgilendiriyor.

"15 yıl Almanya’da çömlekçilik yaptım"

Mesleğe, 13 yaşında babasının atölyesinde başladığını anlatan Yaşar, "15 yıl Almanya’da çömlekçilik yaptım. 1992 yılında Vietnam’a gittim. 5 yıl boyunca Vietnam’da da bu işin öğretmenliğini yaptım. 1998 yılında tekrar köyüme döndüm ve çömlekçilik mesleğime halen burada devam ediyorum. 1970’li yıllarda turşu küpü, su küpü yapıyorduk. Bunlarla beraber su testisi, ibrik yapıyorduk. 1980’lerde saksı yaptık. 1984 yılında ülkemize plastik girdi, bizim mesleğimizde bir gerileme oldu. 2000 yılında bu köyde 80 tane atölye vardı. Her evin avlusunda, bahçesinde atölye vardı. Şu anda 30 tane çalışan atölye var. Bunun 12-13 tanesi halen elle üretim yapıyor, diğerleri kalıp ve presle üretim yapıyor" dedi.

Öte yandan Yaşar geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü aldı.