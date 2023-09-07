Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7. kattan beton zemine düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Metin Emir Gündoğdu, beton zemine düştü. Gündoğdu’yu hareketsiz şekilde yerde gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri binada ve sokakta incelmelerde bulundu. Gündoğdu’nun düşme sebebi ekiplerin araştırması neticesinde belli olacak.

Metin Emir Gündoğdu’nun cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak, Fevziye Merkez Cami’ne getirildi. Gencin cenazesi, kılınan namazın ardından Akmeşe Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, Gündoğdu’nun Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.