Kocaeli'nin Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada meydana gelen trajik bir olayda, 22 yaşındaki Metin Emir Gündoğdu hayatını kaybetti. Olay anı, bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 7. katta bulunan dairede gerçekleşti. Gündoğdu'nun beton zemine düşmesi sonucu yaşanan acil durumu fark eden çevre sakinleri hemen yardıma koştular. Durumun ciddiyetini anlayarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi ve Gündoğdu'yu Kocaeli Devlet Hastanesi'ne taşıdılar. Ancak tüm doktor çabalarına rağmen Gündoğdu hayatını kaybetti.