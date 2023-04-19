Kocaeli’de dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Hakkında dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü için, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.