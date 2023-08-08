Vodafone’un 2008’den bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’nda işe alım süreci tamamlandı. Bu yıl 5 bini aşkın başvurunun yapıldığı programa 70 genç kabul edildi. Programa katılanların yüzde 59’unu kadın çalışanlar oluşturdu.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor. Şirketin 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’nın yeni dönem başvuruları sonuçlandı. Türkiye’nin dört bir yanından 5 bini aşkın gencin başvurduğu programa 24 farklı üniversiteden 70 genç kabul edildi. Programa katılanların yüzde 59’unu kadın çalışanlar oluşturdu. Genç Discover’ların yüzde 50’si ticari, yüzde 37’si teknoloji, yüzde 13’ü de destek ekiplerde kariyer yolculuklarına başladı.

Geleceğin liderleri olarak gördükleri genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonlarına katmayı önemsediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

“Vodafone’un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı ile tam 16 yıldır şirketimizin genç ve dinamik yüzünün en büyük temsilcilerini ağırlıyoruz. Yüksek potansiyele sahip gençleri şirketimize kazandırarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Türkiye’nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyoruz. Uzun yıllardır devam ettirdiğimiz bu programla liderlerimizi de kendi içimizden yetiştirmeyi hedefliyoruz. Halihazırda şirketimizin yönetim kadrolarında bu programdan yetişmiş çalışma arkadaşlarımızın olması bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Discover Genç Yetenek Programı ile bugüne kadar 700’den fazla genç yeteneği bünyemize kattık. Ağustos başı itibarıyla 70 yeni mezun daha aramıza katıldı. Bu arkadaşlarımız, bakış açılarını ve dinamizmlerini organizasyonun tüm birimlerine yansıtmaları amacıyla şirketimizin satış, pazarlama, teknoloji, finans, insan kaynakları gibi fonksiyonlarında konumlandırıldı. Organizasyonumuzdaki dijital rollerde ve yeni iş kollarını oluşturan ekiplerde de Discover’lara yer veriyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler bizim en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek.”

Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanıyor

Yapılan açıklamaya göre Discover Genç Yetenek Programı; üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı. Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan, adayların aynı standart işe alım sürecinden geçtiği bu global program kapsamında, şirket bünyesine katılan genç yetenekler için yoğun bir eğitim ve gelişim programı uygulanıyor. Gençler, ilk yıl farklı bölümlerde iki rotasyon yaparak hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü, hem de şirketi yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkânı buluyor. Şirket içinde yayınlanan ilanlar aracılığıyla farklı lokal ve global fırsatları değerlendirebiliyorlar.

Beceri odaklı yaklaşım uygulanıyor

Discover Genç Yetenek Programı kapsamında son 3 yıldır beceri odaklı yaklaşım uygulanıyor. “Kendine yatırım yap, yeni fikirler üret, dene-yanıl, sorgula” anlayışına dayanan beceri odaklı yaklaşımla oluşturduğu uzmanlık patikalarının rotasyon ve eğitimlerle zenginleştiği bir program tasarlayan şirket, çalışanların kendilerini farklı açılardan geliştirebilmesi için zaten bildiklerinin üstüne yeni bilgiler ekleyebilecekleri eğitim programları, yeniden beceri kazanma ve beceride derinleşme patikaları sunuyor. Bu kapsamda bu yıl da yeni mezunların beceri kazanması için 7 patika içinde 7 farklı gelişim yolculuğu, bu yolculuk boyunca 2 farklı rotasyon sunulacak.