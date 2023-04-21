Bilecik’te 700 Yıllık Osmanlı Ramazan Geleneğiyle cami ve minareden arefe günü çocuklara sepetle şeker salma geleneği tekrar canlandı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tekrardan canlandırılan Osmanlı geleneği, Ramazan bayramının arife günü ikindi namazından sonra caminin minaresinden ve pencerelerinden çocuklara Bayram sevinci ile buluşturmak adına bayram şekerleri sepetlerle çocuklara salındı.

“Ramazan ayında bir geleneğimizi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, “14. yüzyıldan bizlere ecdadımızdan miras kalan Şerif Paşa camii'nde bir Osmanlı geleneği olan bayramın arife günü ikindi namazına müteakiben caminin minaresinden ve pencerelerinden çocuklarımıza Bayram sevinci ile buluşturmak adına Bayram şekerlerimizi sepetlerimizi hazırladık ve Hacivat ile Karagöz oyunları ile çocuklarımızın Ramazan sevinçlerine ortak olduk. Şekerlerimizi Bayram müjdesi ile sepetten sallandırdık. Çocuklarımıza mutluluğu bizlerin mutluluğu.. Geleneklerimizi nesilden nesile aktarmak kadim mirasımızı diri tutmak ve kültürümüzü yaşatmak en güzel duygu... Sepetten sallandırılan şekerlerin haricinde Kent Konseyimizin destekleriyle cami içerisinde çocuklarımıza Hacivat ile Karagöz gölge oyunları oynatıldı. Kalabalık ve coşkuyla kutlanan nice Sağlıklı Mutlu Huzurlu Bereketli Güzel Bayramlara hep birlikte erişmek temennisiyle. Bu güzel programımıza destek veren Bilecik Kent Konseyimize ve Müftülüğümüze şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.