Dilovası’nın Tavşancıl Mahallesi'ndeki 700 yıllık evler ve hamamlar, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in girişimleri ile ihya ediliyor.KOCAELİ (İGFA) - Doğal Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisine alınan Tavşancıl Mahallesi, 700 yıllık geçmişiyle tarih kokuyor.

Tavşancıl Mahallesi'nde 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dilovası Belediyesi'nce yürütülen çalışmalarla 21'i tescilli, 46'sı tescilsiz toplam 67 tarihi binanın yenilenmesi için çalışmalar başladı.

Tarihi evlerin yenilenmesi ve rölöve çalışması devam ederken, Osmanlı hamamında da çalışmalara başlandı. Ayrıca Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya Kaptan'ın Dilovası ilçesinde şehit edildiği ev de restore ediliyor.

100 MİLYON LİRALIK DEV BÜTÇE

Dilovası’nın tarihi bir ilçe olduğunu ve çalışmalarını da bu çerçevede yaptıklarını söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası; sanayi kenti, kültür kenti olmasının yanısıra aynı zamanda tarih kenti. Burada; Osmanlı döneminden kalan 700 yıllık tarihi yapılarımız var. Şu anda tek tek yapıların restorasyon çalışmaları başladı. 700 yıllık tarihi evlerimizi yeniden canlandırıyoruz" dedi.

Eş zamanlı 6 binada çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Şayir, "Bunun akabinde yine planlamaları bitti. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Proje etap etap yapılacak. Birkaç etapta yapılacak ama 100 milyon TL’lik bütçeyi geçiyor. 63 tane tarihi binamız var. Yahya Kaptan'ın yakalandığı ev de burada, yaşadığı ev de burada. Yahya Kaptan'ın anıtı burada var. Dolayısıyla burası bir tarih. Tarihi kentimiz, tarihi bir ilçemiz burası” diye konuştu.