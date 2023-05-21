Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen Bahar Kupası & Akademi Ligi Türkiye Şampiyonası kürek yarışları tamamlandı. Kıyasıya mücadeleye tanık olan yarışlarda kupalar ekipler arasında paylaşıldı.

Sapanca Gölü Kırkpınar mevkiinde gerçekleşen Bahar Kupası yarışlarında Akademi Ligi Türkiye Şampiyonası yarışları da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 30 kulüp ve 700’den fazla sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen yarışlarda uzun aradan sonra gerçekleştirilen Akademi Kadınlar Sekiz Tek yarışı da izleyenlere bir ilki yaşattı. Bahar Kupası yarışlarında mücadele eden ekiplerden kulüplerden Genç Erkekler ve Genç Kadınlar kategorisinde Fenerbahçe birincilik kupasını kaldırırken, Yıldız Kadınlar ve Yıldız Erkekler de ise Galatasaray yarışları birincilikle bitirdi ve kupanın sahibi oldu. Küçük Erkekler kategorisinde ise Fenerbahçe birincilik kupasını kazanırken Küçük Kadınlar kategorisi birincisi ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Akademi Ligi Türkiye Şampiyonası yarışlarında Kadınlarda Kadir Has Üniversitesi, Erkekler Kategorisinde ise Boğaziçi Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı.