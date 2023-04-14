İzmir Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde ve kentte düzenlenen iftar programlarıyla ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtımlarını sürdürüyor. Ramazan ayı bitene kadar 90 bin paketin vatandaşlara ulaştırılması hedeflenirken, bayram öncesinde de 75 bin haneye nakdi destek sağlanacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde ve kentte düzenlenen iftar programları ile gıda paketi dağıtımlarına devam ediyor. Ramazan ayı içinde kentteki 10 dayanışma noktası, yatılı kurumlar, İzmir’e yerleşen depremzede vatandaşların konakladığı yurt, pansiyon ve oteller, Hatay, Osmaniye ve Adıyaman’daki çadır ve konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlar için 300 bin kişilik iftar yemeği verildi.

Konak Meydanı’nda düzenlenen ilk iftar programıyla kurulan sofralar mahalle, pazar yerleri, parklarda Ramazan ayı sonuna kadar sürdürülecek ve toplam 450 bin kişilik iftar yemeği desteği sağlanacak.

65 bin gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın sonuna kadar bu rakamı 90 bin pakete çıkartacak. Ramazan Bayramı’nın hemen öncesinde ise 75 bin haneye nakdi destek sağlanacak.