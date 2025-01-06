Operasyonlar kapsamında, 839 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 168 bin 42 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca, toplamda 1713 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, her bir operasyonun, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin, ülkemizin geleceği olan gençleri uyuşturucudan uzak tutma mücadelesinin bir parçası olduğunu vurguladı. "Geleceğimize sahip çıkma mücadelesi," diyen Yerlikaya, bu önemli görevin hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesinin koordinasyonunda, 2 bin 569 ekip, 6 bin 442 personel, 32 hava aracı ve 48 narkotik dedektör köpeğiyle gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü : 281 kg metamfetamin, 101 bin 640 adet uyuşturucu hap, 7 kg esrar. 9 şüpheli yakalandı.

: 281 kg metamfetamin, 101 bin 640 adet uyuşturucu hap, 7 kg esrar. 9 şüpheli yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü : 97 kg uyuşturucu madde, 38 bin adet uyuşturucu hap. 6 şüpheli yakalandı.

: 97 kg uyuşturucu madde, 38 bin adet uyuşturucu hap. 6 şüpheli yakalandı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü : 62 kg metamfetamin. 2 şüpheli yakalandı.

: 62 kg metamfetamin. 2 şüpheli yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü : 37 kg metamfetamin. 1 şüpheli yakalandı.

: 37 kg metamfetamin. 1 şüpheli yakalandı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü : 16 kg metamfetamin. 1 şüpheli yakalandı.

: 16 kg metamfetamin. 1 şüpheli yakalandı. Muş İl Emniyet Müdürlüğü : 16 kg bonzai. 2 şüpheli yakalandı.

: 16 kg bonzai. 2 şüpheli yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü : 19 kg skunk, 6 kg metamfetamin, 5 bin 488 adet uyuşturucu hap. 8 şüpheli yakalandı.

: 19 kg skunk, 6 kg metamfetamin, 5 bin 488 adet uyuşturucu hap. 8 şüpheli yakalandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü : 10 kg metamfetamin. 1 şüpheli yakalandı.

: 10 kg metamfetamin. 1 şüpheli yakalandı. Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü: 10 kg metamfetamin. 3 şüpheli yakalandı.