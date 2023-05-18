Aydın'ın Didim ilçesinde geçici olarak yaşayan 79 yaşındaki depremzede vatandaş intihar ederek yaşamına son verdi.Kemal ETLEÇ / AYDIN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, olay Altınkum Mahallesi 21 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem sonrasında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Didim'e gelen ve oğlunun evinde eşiyle birlikte yaşadığı öğrenilen 79 yaşındaki kanser hastası Taşo Yaş, sitenin bahçesindeki kamelyaya iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Yaşlı adamı sitedeki diger vatandaşlar fark ederken durumu 112 ekiplerine ve polise bildirdi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlenirken, cansız beeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.