Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği Kardeş Kültürlerin Festivali’nin ilk gününde Gülşen sahne aldı.

Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen ’Kardeş Kültürlerin Festivali’ büyük coşkuyla başladı. 16 Eylül’de başlayıp, 24 Eylül gecesine kadar devam edecek festival 9 mahallede, 19 sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak. Festivalin ilk gününde Gülşen sahne aldı. Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konseri Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ve binlerce İstanbullu katıldı. Birçok vatandaş da evlerinin balkonlarından konseri takip etti.

Konser öncesi Ersin Show’un sunumu ve DJ performansıyla renklenen gecede, hayranlarının alkışlarıyla Gülşen sahne aldı. Binlerce hayranıyla Ataşehir’de buluşan Gülşen, sevilen şarkılarını İstanbullular için söyledi. Festivalin ilerleyen dakikalarında Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Gülşen’e teşekkür ödülü ve çiçek takdim etti.

"Böyle sahnede olmak gurur verici"

Bir konuşma yapan Gülşen, "Hepiniz hoşgeldiniz. Ülkemiz için çok güzel günler, çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılı. Yüzlerce kez kutlasak yetmez. Böyle sahnede olmak çok gurur verici ve çok mutlu edici" dedi.

"Burası Atatürk’ün şehri"

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Ataşehir’in ayrı bir özelliği var. Burası ismini Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyor. Burası Atatürk’ün şehri. Sevgili Ataşehirliler, bildiğiniz gibi festivalimiz 9 gün devam edecek. Cumhuriyetimizin 100. Yüzyılında 9 gün birlikte olacağız" dedi.

"Ataşehir Beldiyesine teşekkür ederim"

Konsere katılanlardan Enes Tepeyurt, "Bugün Gülşen’in konserine geldik. Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği 8. festival ben Kağıthane’den geliyorum ve gerçekten Ataşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.