Sosyal medyada bomba etkisi yapan paylaşımlara göre, hükümet 81 il için kira düzenlemesine gidilecek. 2+1 evler 2 bin TL’den, villa tipi evler ise 4 bin TL’den fazla olmayacak. Kurala uymayana büyük cezalar geliyor. İşte o paylaşımların detayı..

İddialara göre AK Parti hükümeti kira artışlarında yaşanan fahiş rakamların önüne geçmek için düğmeye basıyor. Bununla ilgili çalışmaların sürdüğü öne sürülürken, kimilerine göre bu olay dezenformasyon amaçlı yayıldı.

Sosyal medya sayfalarında paylaşım rekorları kıran iddiaya göre, 2+1 evler ve villa tipi ev kiralarında belirli bir rakamın üzerine çıkan ev sahiplerine 300 bin TL ceza kesilecek. 2+1 evler için en çok 2 bin TL, villa tipi evler için ise en fazla 4 bin TL kira alınabilecek.