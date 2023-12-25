Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, resmi ve özel ortaokullar ile liselerde gerçekleştirilecek olan birinci dönem ikinci yazılı sınavları bu hafta içinde başlıyor. Bu sınavlar, öğrencilerin gelişimini izlemek, müfredatın homojen bir şekilde işlenmesini sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla MEB tarafından hayata geçirilen "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" kapsamında düzenleniyor. Bu uygulama, öğrencilere eşit ve adil bir değerlendirme olanağı sunmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında olduğu gibi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da birinci dönem 1. sınavları 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ortak sınavlar yarın ve çarşamba günü olmak üzere 81 ildeki tüm okullarda gerçekleştirilecek. Yarın, 6. sınıf Türkçe ve matematik sınavları yapılacakken, Çarşamba günü ise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için sınav gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ortak sınavların soruları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenip okullara iletiliyor. Bu sınavlar, okuldaki öğretmenler tarafından uygulanacak olup, öğrencilerin performansları e-Okul sistemine işlenecek.

Özel okullardaki öğrenciler de bu ortak yazılı sınavlara katılacaklar. Sınav sonuçları, ilgili dersin öğretmeni tarafından değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenecek ve bu sonuçlar öğrencilerin ders notlarına yansıyacak.

Geçerli bir mazereti olmadan sınava katılmayan ve mazeret sınavına girmeyen öğrencilerin durumu puanlama sistemine dahil edilmeyecek. Aynı şekilde, kopya çeken öğrencilerin de durumu puanla değerlendirilmeyecek. Bu öğrencilere, sınava katılmadıkları için puan hanesine "G" (geçersiz) ve kopya çektikleri için "K" (kopya) yazılacak ve bu durumlar not ortalamasına dahil edilecek.