Bursa'nın Karacabey ilçesinde yılbaşından bu yana yapılan motosiklet kontrollerinde, polis ekipleri toplam 860 motosiklete 3 milyon 275 bin 319 TL ceza kesildi. Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe merkezinde bin 69 motosikleti denetledi. Bu denetimlerde, 860 motosiklet ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 61 motosiklet trafikten men edildi.

Kontrollerde özellikle abartı egzoz kullanan, sürücü belgesiz ve kask takmayan motosiklet sürücülerine odaklanıldı. Denetimlerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde devam edeceği belirtildi.