Atatürk'ün Ankara’ya gelişi anısına her yıl 27 Aralık’ta Türkiye genelinde düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu bu gün İnegöl’de de yapıldı.

87’ncisi yapılan yarışların İnegöl ayağı 26. kez yapıldı. Yarışmaya 44 okul takımından toplam 257 sporcu katılarak kıyasıya yarıştılar.

Yarışmada küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar, genç erkekler kategorilerinde yapılan yarışlar sonunda dereceye giren sporcu öğrencilere kupa ve madalyaları Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Şube Müdürleri İbrahim Çelebi ve Serkan Çelik tarafından verildi.

İşte dereceye giren okullar ve öğrenciler;