Gemlik ilçesinde, Muratoba Mahallesi Aşağıbağlar mevkisinde konumlanan 876 m2'lik zeytinlik, içinde 20 adet dikili zeytin ağacına ev sahipliği yapıyor. Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından düzenlenen açık artırmada, bu özel arazi 87 bin 699 TL bedelle satışa çıkarıldı.

Gemlik Satış Memurluğu'nun duyurusuna göre, zeytinlik bölgesi, doğal güzellikleri ve verimli zeytin ağaçlarıyla dikkat çekiyor. Arazinin özellikleri arasında, 20 adet dikili zeytin ağacının yanı sıra, 876 m2'lik geniş bir alana sahip olması bulunuyor.

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi'nin ilan ettiği başlangıç fiyatı olan 87 bin 699 TL'yi göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Satış Memurluğu, söz konusu zeytinliğin alıcı bulması için açık artırma yöntemini tercih ederek, ilgi çekici bir satış süreci başlatıyor. Yapılan açıklamada "Kıymet takdiri yapılması istenilen ve tamamı el birliği halinde olan Bursa İl, Gemlik İlçe, Muratoba Mahalle/Köy, Aşağıbağlar (eski 1265 parsel) mevkii, 1649 ada, 73 parseldeki taşınmaz zeytinlik vasıflı parseldir. Tapu bilgilerinde zeytinlik vasıflı olarak kayıtlı olan taşınmazın, mahallinde yapılan incelemelerine göre, hali hazırda kapama zeytinlik olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazdaki ağaçların bakımsızlıktan verim özelliğini kaybetmii olan 20 adet zeytin ağacı olduğu tespit edildi. Sulanmayan arazi niteliğinde olan söz konusu taşınmaz, derin profilli, killi, tınlı, toprak yapısına sahiptir. Topoğrafik yapısı itibarı ile yaklaşık % 10-20 oranında orta eğimli arazi konumunda olduğu, erozyon ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum olmadığı, Kuş uçuşu olarak mahalle yerleşim merkezine olan mesafesi 1040,00 metre ve Muratoba- Gemlik asfaltına 230m. mesafededir. Keşif esnasında konusu parselin bulunduğu yer, konum ve arazi yapısıyla mevcut özelliklerdeki taşınmazların ilçe rayiç bedelleri bir bütün olarak değerlendirilmiştir." denildi.

Zeytinlik satışına katılmak isteyenler, esatis.uyap.gov.tr adresinden sağlanan online platform aracılığıyla E-Devlet hesaplarına giriş yaparak teklif verebilecekler. Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından düzenlenen açık artırmada, 2 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan teklif alma süreci, 9 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.