9 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki çatışmalara ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı. Saldırının Metina kampı yakınlarında yeni oluşturulan üs bölgesine yapılmaya çalışıldığı, sızmayı farkeden timlerin hemen karşılık verdiği öğrenildi. Kırklareli 41. Komando Tugayı'na bağlı birliklerin geçici üs bölgesine yapılan saldırıya karşılık verildi.

Çatışmaların yakınlarında sivil yerleşim yerlerinin bulunduğu ve birliklerin dikkatli bir operasyon yürüttükleri aktarıldı. Teröristlerin sızmaya çalıştığı üs bölgesi Kırıklareli 41. Komando Tugayı tarafından oluşturuldu.

Geçici üs bölgesi olarak birliklerin bulunduğu noktaya, teröristler şu an yaşanan ağır kar ve tipi koşullarını fırsat bilerek sızmaya çalıştı, durumu fark eden timler de karşılık vererek teröristlere ağır kayıp verdirdi.

Ağır silahlarla saldıran teröristlerin ilk ateşi sırasında birlikler şehit verirken, çatışmaların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Sözcü TV yayınına katılan Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan da hain saldırıya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu:



Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarını ben de sizlerle beraber takip ediyorum. Tabii ki buranın zamanlaması çok ilginç ve açıklamaya göre akşamüzeri 17.15 civarında bu bölgeye yapılmış olması ki yani oradaki güneşin batmasıyla birlikte bu hareketin yani güneşin zaten bu anda bir aydınlanma süresi olarak bakamazsınız olaya. Oldukça yüksek 1740 rakımlı bir tepede olmuş olması ve de bölücü terör örgütü tarafından açıkça belirtildiği üzere yapılmış olması çok önemli. yani şunu sorabilirsiniz; Bu bölge her iki taraf tarafından da böyle bir şey beklentisi içerisindedir Yani oradaki askerin mantalitesi açısından da gündüzden yapılması gereken yani çok büyük gizlilik içerisinde yapılabilir, yapılır. Sıfır hatayla çalışmak durumundasınız o bölgelerde.

1740 RAKIMLI TEPE NEDEN HEDEF?

Sözcü'de yer alan habere göre 1740 rakımlı tepe geride bıraktığımız 2023 yılı Haziran ayından bu güne kadar tam 47 kez taciz ve saldırı girişimlerine maruz kaldı.

TÜRKİYE’YE BU TEPEDEN SIZMA YAPIYORLARDI

Yaz mevsiminden kaynaklı havanın da açık olması nedeniyle teröristler İnsansız Keşif Uçakları, Silahlı İnsansız Hava Aracı, Atak taarruz helikopteri, Serçe Drone, ASELSAN tarafından geliştirilen Casus Baykuş adı verilen gece görüşlü yüksek çözünürlüğe sahip termal kameralarla her defasında geri püskürtülerek ağır kayıplar verdi.

12 ŞEHİT VERMİŞTİK

Teröristler bu tepeye 23 Aralık’ta da ağır silahlar ve füzelerle saldırıp 12 askerimizi şehit etmişti. Bölgede keşif; dinleme ve gözetleme faaliyeti sürdüren Mehmetçik, teröristlerin kriptolu telsiz kestirmelerinde terör örgütünün özellikle de lider kadrosundaki yönetim kademesinde yer alan isimlerin bu tepeye sık sık saldırı yapılması talimatını verdikleri öğrenildi. Terör örgütünün bu tepeye karşı yoğun saldırı girişiminin altında ise geçmiş yıllarda Türkiye’ye sızmak için bir geçiş güzergahı olması da büyük önem taşıyor.

KARADENİZİN İÇ KESİMLERİNE KADAR HAİN SALDIRILAR

Pençe Kilit harekâtından önce 1740 rakımlı tepede üs bölgesi bulunmadığı için teröristler onlarca katır yükü ağır silahlarla kalabalık gruplar halinde Türkiye’ye sızarak sınırdaki karakol ve üs bölgelerimize saldırılar düzenleyip onlarca askerimizi şehit ediyor ve tekrar 1740 rakımlı bu tepeden geri Irak topraklarına kaçarak sıcak takip yapılmasına engel oluyorlardı.

İKİ YILDIR TEK BİR TERÖRİST BİLE SIZAMADI

Teröristler bununla da kalmayıp bu tepeden sızma yaptıktan sonra Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusundaki illerin kırsal bölgesi başta olmak üzere Karadeniz’in iç kesimlerine kadar sızarak hain saldırılar gerçekleştiriyordu. Bu tepeye üs bölgesi kurulmasıyla birlikte son iki yılda tek bir terörist bile bu bölge üzerinden Türkiye’ye sızma girişiminde bulunamadı.

Tepe 7/24 teknolojik aygıtlarla kontrol altında tutuldu. Irak toprakları içine hapsolan teröristler burada gerçekleşen nokta operasyonlar ve sıcak takip nedeniyle ağır zayiatlar verince 1740 rakımlı tepe de sürekli hedef haline geldi.