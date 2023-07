Esenler’de 9 aylık hamile kadın, evinin zilini çalıp kendisinden su isteyen şahıs tarafından tacize uğradığını iddia etti. Yaşadığı korku dolu anları anlatan kadın, “9 aylık hamileyim. O şahıs ağzımı kapatmaya çalışırken çok korktum. Bebeğimi de kaybedebilirdim” dedi.

Olay, 4 Temmuz Salı günü saat 16.30 sıralarında Nene Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 9 aylık hamile olan Gülcan Topaloğlu evine girdiği sırada binanın kapısında oturan yabancı bir şahıs olduğunu fark etti. Gülcan Topaloğlu’nun evine girmesinin ardından şüpheli şahıs tarafından kapı zili çalındı. Komşularını beklediğini öne süren şahıs, kapıyı açan hamile kadından bir bardak su istedi. Gülcan Topaloğlu, su almak için kapıyı kapatarak içeri girdi. İddiaya göre hazırladığı suyu şahsa vermek için evin kapısını açan kadın dehşeti yaşadı. Kadının elinde bulunan su bardağına vurarak onu içeri itmeye çalışan şüpheli, diğer taraftan ise çığlık atmaması için eliyle ağzını kapatmaya çalıştı. 9 aylık hamile olan Gülcan Topaloğlu can havliyle çığlık atarak şüpheli şahsa karşı koydu. Kadının çığlıkları üzerine panikleyen şüpheli, komşuların çığlık seslerini duymasının ardından kaçtı. Tacizcinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri ise yaşanan olayın ardından inceleme başlattı.

“Korkup çığlık atınca o da korktu kaçtı”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Gülcan Topaloğlu, “Olay salı günü oldu. Ben annemlerden geliyordum. Şahıs burada oturuyordu, ben içeriye girdim. Ardından benim arkamdan kapıyı çaldı. Kapı çalınca ben de kapıyı açtım. Benden bir bardak su istedi. Ben de kapıyı kapattım, suyu vermeye içeriye girdim. Sonra tam suyu verirken elimden bardağı aldı fırlattı ve üstüme saldırmaya çalıştı arkamdan. Ağzımdan tutmaya çalıştı. Ben de korkup çığlık atınca o da korktu kaçtı. Yani komşularım toplandı, o şekilde kaçtı. Yoksa içeriye girip ne yapardı bilmiyorum. O an hiçbir şey hissedemedim. Çok korkmuştum. Çığlık attım. O an zaten ayaklarımı kestim, artık nasıl koştuysam, nasıl bağırdıysam komşularım geldi, sakinleştirmeye çalıştılar. Doğumuma da 2 hafta olduğu için direkt hastaneye gittik” dedi.

“Bebeğimi de kaybedebilirdim”

Olayın ardından bebeğini kaybetme korkusu yaşayan Topaloğlu, “9 aylık hamileyim. O şahıs ağzımı kapatmaya çalışırken çok korktum. Bebeğimi de kaybedebilirdim. Fenalaşınca tüm komşularım başıma toplandı. Çok korku yaşadım ve stres içindeydim. Hastaneye nasıl gittiğimizi de bilmiyorum. Doğumuma 2 hafta kaldı. Komşularımın yardımı olmasaydı çocuğumu da kaybedebilirdim. Bu konuda çok korku yaşadım, 2 hafta sonra doğum yapacağım çünkü” ifadelerini kullandı.

“Büyük bir korku yaşıyorum”

Olayın ardından evde duramadığını ve hala büyük bir korku içinde olduğunu ifade eden Gülcan Topaloğlu, “Ben içerideydim. Bardağı fırlatınca beni içeri doğru itmeye çalıştı. Ben de çığlık atarak elinden kurtulmaya çalıştım. Binaya doğru kaçtım. 9 aylık hamileyim. Bana bunu yapan başkalarına ne yapar onu bilmiyorum. Polislerden ricam şahsın bir an önce bulunmasını istiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir korku yaşıyorum. Ben evde otururken kapılarımı her yerinden kilitliyorum. Evde bile rahat değilim. Şu anda annemlere gidiyorum. Bir an önce yakalanmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuğuma ve eşime bir şey oldu diye çok korktum”

Gülcan Topaloğlu’nun eşi Onur Topaloğlu ise gerçekleşen olayın ardından işe gittiğinde gözünün hep arkada kaldığını söyleyerek, “Eşim beni aradığında neye uğradığımı şaşırdım. Bir anda nasıl eve geldiğimi bilmiyorum. Eve geldiğimde çocuğuma ve eşime bir şey oldu diye çok korktum. Polislerden ricam, bir an önce bu şahsın yakalanmasını istiyorum. Ben işe gittikten sonra eşim evde tek başına kalıyor. Gözüm hep arkada kalıyor. O yüzden polislerden tek ricam bir an önce bu şahsın yakalanması. Gereğinin yapılmasını rica ediyorum” dedi.